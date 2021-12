Nepovezani poslanci bodo vložili predlog novega zakona o nalezljivih boleznih

Rešitve, ki jih prinaša predlog novele zakona, so po besedah predsednika Državnega zbora (DZ) in nepovezanega poslanca Igorja Zorčiča drugačne, kot jih predvideva obstoječi zakon o nalezljivih boleznih, ki ga je v pomembnem delu razveljavilo tudi ustavno sodišče. DZ je naročilo, naj zakon popravi in vanj implementira ustavno določbo, kar pa se do zdaj ni zgodilo, je izpostavil Zorčič.

Minister za zdravje Janez Poklukar je ocenil, da je epidemiološka situacija v državi trenutno obvladljiva – če ljudje dosledno upoštevajo že uveljavljena priporočila stroke – in izrazil dvom, ali je razgret predvolilni čas primerno obdobje za posodobitev zakona. "Ključno pa je, da se držimo priporočil stroke. Tako tudi ni nihče napisal odloka ali zakona, da se je treba na poti na Triglav držati jeklenice, ker hočemo uspešno in zdravi doseči vrh Triglava, pa to vendarle iz dneva v dan vsi skupaj počnemo," je dejal.

'To je priložnost, da omejimo protiustavno stanje in omejimo vlado pri njenih rabotah z odloki '

Kot je poudarila vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga, je zanje bistveno, da je predlog zakona pripravila stroka in da ta odgovarja na vprašanja, ki jih je izpostavilo ustavno sodišče. Po njenih besedah je to priložnost, da "omejimo protiustavno stanje in omejimo vlado pri njenih rabotah z odloki". Kot bistveno v poslanski skupini ocenjujejo tudi to, da začne DZ sprejemati in upoštevati iniciative civilne družbe.

Pod predlog zakona bodo sicer svoje podpise prispevali zgolj nepovezani poslanci, ki predlagajo obravnavo zakona po skrajšanem postopku. Zorčič ob tem upa, da bodo poslanske skupine, ki so izrazile podporo predlogu zakona, podprle tudi "vse nadaljnje dogajanje z zakonom". Ob tem je bil presenečen, da se več poslanskih skupin ni odločilo prispevati podpisov ob vložitvi zakona v parlamentarni postopek, saj gre po njegovih besedah za zakon, ki ga podpira tudi civilna družba.

Kot je še pojasnil, so podporo sicer napovedali v delu opozicije, medtem ko so v koaliciji nekoliko bolj zadržani. A po Zorčičevih besedah še vedno potekajo pogovori s Pravno mrežo za varstvo demokracije, zato upa, da bo zakon v obliki, v kakršni je zdaj, v nadaljevanju dobil še dodatno podporo.