Nepovezani poslanci ne bodo člani delovnih teles

Proti odločitvi, da bi štirje nepovezani poslanci lahko sodelovali in odločali v delovnih telesih DZ, so namreč na današnji seji kolegija predsednika DZ glasovali člani koalicijskih SDS, NSi in SMC, opozicijskih SNS in DeSUS ter poslanec narodne manjšine.

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubovićje po glasovanju napovedal, da bodo resno razmislili o tem, ali bodo delovali v DZ,"ki je danes onemogočil delo dela poslank in poslancev opozicije in tako onemogočil delo opozicije".Da je razočaran, je povedal tudi vodja poslancev SD Matjaž Han. Podporo sodelovanju poslancev poslanske skupine nepovezanih poslancev v delovnih telesih so na kolegiju izrekli poleg LMŠ in SD tudi v SAB in Levici.

"Razmerja v delovnih telesih so se po razpadu poslanske skupine SMC močno porušila,"so kasneje v sporočilu za javnost zapisali pri LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP."Možnosti, da novi in v skladu z vsemi pravili ustanovljeni poslanski skupini nepovezanih poslancev omogočimo polnopravno delovanje v delovnih telesih, takrat ni nasprotoval nihče. Do danes, ko je koalicija s pomočjo podpornikov štirim poslancem – izvoljenim predstavnikom ljudstva – odrekla pravico do odločanja na delovnih telesih. Vedno manjša koalicija, ki jo pri življenju ohranjajo glasovi poslancev DeSUS, SNS in IMNS, se tako iz dneva v dan poslužuje bolj nedemokratičnih in tudi neustavnih manevrov, s katerimi skuša onemogočiti opozicijo."

Vodja poslancev SAB Maša Kociperje še pred glasovanjem izpostavila, da že iz osnovne politične higiene zahtevajo, da koalicija zagotovi opoziciji minimalni standard, in sicer normalno delo. Tudi vodja poslancev Levice Matej T. Vatovecje ob pozivu, da štirim poslancem omogočijo sodelovanje v delovnih telesih, ocenil, da bi bil to minimum higiene in kolegialnosti.

"Odrekanje pravice nepovezanim poslancem do sodelovanja in glasovanja v delovnih telesih je še en korak v smeri razgradnje demokratičnih standardov in teptanja ustave, ki smo priča v zadnjem letu vladavine Janeza Janše. Od današnjega dne imamo tako prvorazredne in drugorazredne poslance,"so v Levici ocenili v sporočilu za javnost. Dodali so, da tako stališče očitno podpirajo tudi poslanci DeSUS in obeh narodnih skupnosti:"Vse zato, da manjšinska koalicija za vsako ceno ohrani večino v delovnih telesih."

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Slugapa je opozorila na parlamentarno prakso, po kateri so po njenih besedah nepovezani poslanci enakopravni vsem drugim poslancem.

O spremembah sestave delovnih teles DZ so se vodje poslanskih skupin in predsednik DZ Igor Zorčičdanes od dopoldanskih ur pogovarjali tudi na neformalnem sestanku, kjer naj bi bilo zelo napeto. A dogovora niso dosegli.

V DZ so se koalicijsko-opozicijska razmerja namreč v zadnjih mesecih spremenila. Decembra je koalicijo Janeza Janšezapustila DeSUS, čeprav poslanci te poslanske skupine podprejo večino vladnih predlogov. Pred nekaj tedni pa so poslanci Igor Zorčič, Janja Sluga in Branislav Rajićzapustili SMC ter s tem koalicijo in skupaj s poslancem Jurijem Lepom, ki je zapustil DeSUS, oblikovali poslansko skupino nepovezanih poslancev.

Vladne SDS, SMC in NSi imajo v DZ same 38 glasov, a lahko na večini glasovanj računajo tudi na podporo treh poslancev SNS, vladne predloge pa so do zdaj večinoma podprli tudi štirje člani poslanske skupine DeSUS in poslanca narodnih manjšin.

Na to, koliko glasov podpore ima vlada v DZ, bodo pokazala prihodnja glasovanja. Koaliciji sicer nedavno ni uspelo razrešiti predsednika DZ Zorčiča. Predlog je na tajnem glasovanju podprlo 45 poslancev, za razrešitev pa je potrebnih 46 poslanskih glasov. Napovedali so, da bodo poskusili ponovno.