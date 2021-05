Nepovezani poslanci znova brez mest v odborih, LMŠ napovedala obstrukcijo

Že en mesec so štirje nepovezani poslanci brez svojih mest v odborih in komisijah državnega zbora, kar pomeni, da jim je vzeta glasovalna pravica glede predlogov zakonov. Spodletel je tudi že tretji poskus opozicije, da bi jim ta mesta priskrbeli – v koaliciji namreč predloga nepovezanih poslancev, da bi s seboj enostavno vzeli mesta, ki so jim pripadala že prej, ne želijo podpreti. Stranka LMŠ je zato že napovedala obstrukcijo dela državnega zbora.

Opozicijske stranke so glede na spremenjena koalicijsko-opozicijska razmerja že tretjič neuspešno predlagale prerazporeditev mest v delovnih telesih, v katerih bi sodelovali tudi štirje poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev (NeP), Janja Sluga, Igor Zorčič, Branislav Rajić in Jurij Lep. Prvi trije so bili pred ustanovitvijo NeP poslanci SMC, Lep pa poslanec stranke upokojencev. Sredi aprila je kolegij predsednika državnega zbora s podporo koalicijskih SDS, NSi in SMC, opozicijskih SNS in DeSUS ter poslanca italijanske narodne skupnosti Feliceja Žižeodločil, da poslanci NeP ne bodo člani delovnih teles. Te poslanske skupine pa so bile vzdržane tudi danes.

Sprva je bil na mizi predlog, po katerem bi skupina NeP zasedla 12 mest, ki jih zdaj v delovnih telesih zaseda SMC. Vodja poslancev DeSUSFranc Juršaje sicer dejal, da so svojemu nekdanjemu poslancu Lepu pripravljeni dati tri mesta v delovnih telesih, a na koncu svojega lastnega predloga ni podprl. Sicer pa je Jurša pozval tudi, naj se o razdelitvi drugih mest dogovorita poslanski skupini SMC in NeP. Po prvem delu razprave so sejo kolegija za kratek čas prekinili in sklep dopolnili s predlogom DeSUS. Počivalškova SMC ima trenutno glede na število poslancev v odborih kar 15 mest preveč, a se jim kljub temu ne želi odpovedati, saj s tem koaliciji pri zakonodajnih postopkih omogoča večino. Gregor Peričiz SMC je danes sicer večkrat dejal, da so se pripravljeni pogovarjati, a prva med nepovezanimi poslanci, Janja Sluga, pravi, da to počnejo že en mesec, a da je Perič vedno brez mnenja ali protipredloga.

Perič je zdaj predlagal, da si za oblikovanje novega predloga vzamejo še nekaj časa in se spet sestanejo v torek. A so o predlogu vendarle glasovali, predlagateljice pa za potrditev niso imele dovolj glasov. Prav tako niso potrdili predloga opozicije za razveljavitev terminskega programa državnega zbora za maj. "V resnici me ne preseneča več, da poslanci, podporniki vlade, ki piše neustavne uredbe in terja od policistov, da pišejo globe brez zakonske podlage, v državnem zboru glede razdelitve mest v delovnih telesih ne ravnajo v skladu s poslovnikom," je že tretjo zavrnitev na družbenem omrežju komentirala Janja Sluga.

Ob tem opozicija opozarja, da s tem, ko je štirim poslancem onemogočeno delo v državnem zboru, ta krši ustavo in zakonodajo; na drugi strani pa koalicija podobno govori za Igorja Zorčiča, ki kljub prestopu v opozicijo ni odstopil z mesta predsednika državnega zbora. Opozicijske stranke so tudi danes spomnile, da ima koalicija glede na spremenjena razmerja v delovnih telesih 15 mest preveč. Po njihovih ocenah v koaliciji zavlačujejo zato, da bi pri obravnavi pomembnih zakonov v prihodnjih dneh ohranili stara razmerja. LMŠ pa napoveduje, da bo od jutri obstruirala delo državnega zbora, razen pri zadevah, ki opoziciji omogočajo, da izvaja nadzor oz. poskuša zamenjati vlado. Tako ne bodo več sodelovali na sejah, razen denimo pri ustavni obtožbi proti predsedniku vlade Janezu Janši, ki bo predvidoma še ta mesec. Vodja poslancev LMŠBrane Golubović je naštel ustavno obtožbo, konstruktivno nezaupnico, interpelacijo in preiskovalne komisije. "V LMŠ ne bomo dajali legitimnosti in legalnosti tej vladi in neustavnemu položaju, v katerem se je znašel državni zbor," je pojasnil. A to je napovedala le LMŠ. V strankah SD, Levica in SAB medtem to potezo ocenjujejo kot nekoristno.