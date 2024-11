Nepozabne novoletne počitnice v Črni gori

Na Cetinju se bo prireditev Novoletna pravljica v Prestolnici začela 20. decembra s koncertom Marije Šerifović . Novoletna tržnica z brezplačnim drsališčem in vrtiljakom, zabavnim programom za otroke in koncerti najbolj priljubljenih regionalnih glasbenih izvajalcev, kot so Colonia, Sergej Ćetković, Aleksandra Radović, Sara Jo, Matija Cvek, Perper, se bo zaključila 7. januarja s koncertom hrvaške pevke Vanne .

Za novoletne praznike bodo v Črni gori tudi letos pripravili poseben in pester zabavni program z edinstveno kombinacijo glasbe, kulture in zimskih aktivnosti v čudovitem okolju njenih mest in naravnih lepot. Obiskovalci vseh generacij si bodo lahko privoščili praznično vzdušje, ki bo oživilo vsak kotiček države – od spektakularnih koncertov na trgih in tradicionalnih božičnih tržnic do edinstvenih gastronomskih dogodkov..

Budvanci bodo začeli počitnice z odprtjem prireditve Budi u Budvi, katere program bo potekal na trgu pred starim mestnim jedrom, za tem bo na vrsti Adriatic Street Food, ki bo trajal od 1. decembra letos do 15. januarja prihodnje leto. V tem času bodo obiskovalci uživali v pestri ponudbi in prazničnem vzdušju, dnevni program pa bo obsegal nastope domačih skupin in tudi koncerte največjih glasbenih imen v regiji, kot so Dino Merlin, Lexington Band, Haris Džinović in Vlado Georgiev. To so le nekateri izmed zvezdnikov, ki bodo nastopili na tridnevnem jubilejnem, 25. po vrsti, novoletnem glasbenem spektaklu. Ob jubileju bodo programi trajali 45 dni, začeli pa se bodo 1. decembra. Praznikom v Budvi bo dal poseben čar tradicionalni novoletni koncert klasične glasbe, ki bo 1. januarja prihodnje leto, z naslovom Glasba za počutje. Pomemben in razburljiv bo tudi program v budvanskih hotelih. Nastopile bodo regionalne zvezde Ana Bekuta, Danijel Alibabić, Saša Matić, Ana Kokić, Jelena Rozga in Peđa Jovanović. In to še ni vse, v prihodnjih dneh vas čaka še več presenečenj.

Turistična organizacija Bar letos organizira novoletni Happening od 28. decembra letos do 2. januarja prihodnje leto, in sicer na platoju pred Športno dvorano Topolica. Program bosta odprla domača skupina Grim in Andrea Demirović, za tem bo na vrsti koncert Marka Louisa. Naslednji dan bo zapel Saša Matić, 30. decembra pa Milica Pavlović. V novo leto boste vstopili s koncertom Dragane Mirković, za dobro vzdušje pa bo poskrbela tudi Aleksandra Prijović. Program bodo 2. januarja zaključili Akademia band, Gula in Aco Pejović.

Turistična organizacija Kotor bo od 1. decembra do 1. februarja organizirala Kotor Winter Fest. Dnevni in večerni program vključuje zabavne, športne in kulturne dogodke za ljudi različne starosti in okus. Novoletno praznovanje se bo začelo s koncertom 30. decembra, ko bo v Kotorju prvič nastopil Dejan Petrović z Big Bandom, za silvestrovo pa skupina Zabranjeno pušenje in Sejo Sexon. Dne 1. januarja bo ozračje dodatno ogrel Dubioza kolektiv, 2. januarja pa je predviden koncert skupine Parni valjak z novim vokalom.