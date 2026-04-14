Nepozabni ženski, ki bosta zaznamovali poletje: na ljubljanski oder prihajata Turandot in Evita

Veličastna uprizoritev obeležuje stoletnico Puccinijeve mojstrovine, prepoznavne po eksotičnem zvoku kitajskih ljudskih melodij in mogočnih gongov. V naslovni vlogi bo blestela Rebeka Lokar , ob njej pa se kot tatarski princ Kalaf vrača svetovni tenorist Jusif Ejvazov . Pod taktirko Simona Krečiča bo z arijo vseh arij, Nessun Dorma , poskušal omehčati srce ledene Turandot.

74. Ljubljana Festival se bo 21. junija ob 21.00 začel s spektakularno opero Turandot Giacoma Puccinija , s katero se bo Kongresni trg prelevil v prizorišče orientalske drame. Zgodba o lepi vladarici, zaščitnici lastne svobode, pripoveduje o snubcih, ujetih v neuspešno reševanje treh zapletenih ugank. Že enaindvajset let vsak spodleteli poskus vodi pod rabljev meč, vse do usodnega večera, ko neznani tujec razbije princesin oklep in jo pahne v obupno izbiro med usodo in lastno voljo.

Julijski večeri v Križankah bodo pripadli kultnemu muzikalu Evita , pretresljivi zgodbi o vzponu Eve Perón. Od revščine do najvplivnejše ženske Argentine – "mala Eva" ostaja neuničljiv simbol boja za pravice zatiranih. V vlogi kompleksne prve dame bo nastopila Sabina Cvilak, ob njej pa zvezdnik londonskega West Enda Mike Sterling in Sergije Lugovski kot uporniški Che.

Projekt avtorjev Webbra in Rica je sprva nastal kot platinast album, preden je s hitom Don't Cry for Me Argentina osvojil svetovne odre in filmska platna. Spektakel si lahko v Poletnem gledališču Križank ogledate 6., 8., 10. in 13. julija, pod taktirko pa se bosta izmenjala Patrik Greblo ter Simon Krečič.

Podrobnosti o dogodkih in vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si. Člani Kluba Festivala Ljubljana so v predprodaji do 23. aprila upravičeni do 20 odstotkov popusta, v redni prodaji pa 10 odstotkov (ne velja za koprodukcije). V klub se lahko včlanite tukaj .





Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana.