Nepozabni ženski, ki bosta zaznamovali poletje: na ljubljanski oder prihajata Turandot in Evita

Ljubljana, 14. 04. 2026 00.15 pred 15 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
P.R.
Evita

Si želite v živo slišati legendarno Don't Cry for Me Argentina ali mogočno arijo Nessun Dorma? Letošnji 74. Ljubljana Festival v prestolnico prinaša blišč svetovnih odrov in nepozabne zgodbe iz glasbene zgodovine. Otvoritev na Kongresnem trgu bo minila v znamenju mogočne Puccinijeve Turandot, julija pa se v Križanke seli kultni muzikal Evita. Obe uprizoritvi v ospredje postavljata usodi močnih žensk, s svojo karizmo in tragičnostjo za vedno zapisanih v svetovno umetniško zakladnico. Za vrhunsko zvočno podobo in umetniško moč obeh večerov bo poskrbeli Opera in Balet SNG Maribor.

ENAINDVAJSET LET NEUSPEŠNIH SNUBCEV

74. Ljubljana Festival se bo 21. junija ob 21.00 začel s spektakularno opero Turandot Giacoma Puccinija, s katero se bo Kongresni trg prelevil v prizorišče orientalske drame. Zgodba o lepi vladarici, zaščitnici lastne svobode, pripoveduje o snubcih, ujetih v neuspešno reševanje treh zapletenih ugank. Že enaindvajset let vsak spodleteli poskus vodi pod rabljev meč, vse do usodnega večera, ko neznani tujec razbije princesin oklep in jo pahne v obupno izbiro med usodo in lastno voljo.

Veličastna uprizoritev obeležuje stoletnico Puccinijeve mojstrovine, prepoznavne po eksotičnem zvoku kitajskih ljudskih melodij in mogočnih gongov. V naslovni vlogi bo blestela Rebeka Lokar, ob njej pa se kot tatarski princ Kalaf vrača svetovni tenorist Jusif Ejvazov. Pod taktirko Simona Krečiča bo z arijo vseh arij, Nessun Dorma, poskušal omehčati srce ledene Turandot.

Evita
FOTO: Arhiv ponudnika

EVITA: OD REVŠČINE DO IKONE ARGENTINE

Julijski večeri v Križankah bodo pripadli kultnemu muzikalu Evita, pretresljivi zgodbi o vzponu Eve Perón. Od revščine do najvplivnejše ženske Argentine – "mala Eva" ostaja neuničljiv simbol boja za pravice zatiranih. V vlogi kompleksne prve dame bo nastopila Sabina Cvilak, ob njej pa zvezdnik londonskega West Enda Mike Sterling in Sergije Lugovski kot uporniški Che.

Projekt avtorjev Webbra in Rica je sprva nastal kot platinast album, preden je s hitom Don't Cry for Me Argentina osvojil svetovne odre in filmska platna. Spektakel si lahko v Poletnem gledališču Križank ogledate 6., 8., 10. in 13. julija, pod taktirko pa se bosta izmenjala Patrik Greblo ter Simon Krečič.

74. Ljubljana Festival obljublja bogat program – od vrhunskih koncertov do intimnih recitalov v srcu prestolnice. Podrobnosti o dogodkih in vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si. Člani Kluba Festivala Ljubljana so v predprodaji do 23. aprila upravičeni do 20 odstotkov popusta, v redni prodaji pa 10 odstotkov (ne velja za koprodukcije). V klub se lahko včlanite tukaj.


Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana.

poletje nepozabni ženski turandot evita festival ljubljana
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

3320.
19. 04. 2026 18.55
Zgleda kot spektakel.
flojdi
14. 04. 2026 20.26
Tole bi mi bilo pa lepo videt in slišat.
bibaleze
