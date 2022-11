Nepozabno predpraznično druženje v Mastercard praznični vasici in Mastercard Pop-up restavraciji

Družba Mastercard je v čudovito okrašeni prestolnici tudi letos poskrbela za vrsto nepozabnih predprazničnih doživetij, ki zbližujejo in povezujejo. V čarobni Ljubljani se bosta odvila kar dva kulinarično navdahnjena dogodka, Mastercard praznična vasica in Mastercard Pop-up restavracija. Med 25. novembrom in 17. decembrom bo na Trgu francoske revolucije vsak dan med 14. in 22. uro obiskovalce navduševala Mastercard praznična vasica, decembrsko vzdušje pa bo obogatila Miza za vsakogar, ki bo poudarjala družbeno vključevanje vseh skupin. Za posebno omizje bo lahko sedel vsak, namenjena pa bo predvsem tistim, ki se v življenju srečujejo s številnimi ovirami ali izzivi. Za slastno presenečenje bo v ljubljanskem Antiq Palace Hotelu med 5. in 17. decembrom svoja vrata odprla že druga edicija Mastercard Pop-up Restavracije, ki bo pod eno streho združila prejemnike Michelinovih priznanj. Obiskovalce tako čakajo kulinarično obogateni dnevi z najboljšimi domačimi kuharskimi mojstri in raznolikim spremljevalnim programom.

Od danes, 25. novembra, pa vse do 17. decembra bodo ljubitelji vsega dobrega prišli na svoj račun na Trgu francoske revolucije v Ljubljani (pred Križankami), kjer bodo v Mastercard praznični vasici za okusen uvod v praznične dni poskrbele ekipe restavracij Atelje , Grič, Nonbiri Sushi in Hiša Polonka z mojstrsko pripravljenimi jedmi, postreženih v pouličnih različicah. Na trgu bodo obiskovalci lahko posedeli v ogrevani loži Merit Lounge , nazdravili z odlično ponudbo pijač in morda izbrali kakšno mehurčkasto darilo za svoje bližnje. Organizacijo praznične vasice letos podpirata tudi Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana .

Prazničnost je obdobje, ki nas povezuje in združuje. Meščanom, meščankam, domačim in tujim obiskovalcem želimo zagotoviti prijetno vzdušje praznične Ljubljane tudi skozi vrhunsko kulinarično doživetje. Z veseljem v projektu December v Ljubljani pozdravljamo novo družinsko članico, Mastercard praznično vasico, kjer bodo vrhunski šefi skrbeli za okusen uvod v praznične dni. Tovrstna sodelovanja soustvarjajo kvaliteten decembrski program, privabljajo goste, imajo povezovalno vlogo ter hkrati zagotavljajo kakovostno ponudbo in dogajanje tudi nekoliko izven ožjega mestnega središča, je povedala mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana.

Teja in Jani Jugovic (coolfotr in coolmamacitaa)

Verjamemo v zavezanost času, energiji in strasti, ki so potrebni, da vsako leto ustvarimo nekaj tako posebnega, s čimer premikamo meje in se v zavesti posameznika usidramo še dlje. Ne samo kot podjetje z inovativnimi tehnološkimi rešitvami, temveč kot družba, ki naslavlja vse. Ob Mastercard praznični vasici bomo edinstveno kulinarično doživetje obogatili z že drugo edicijo Mastercard Pop-up restavracije, obenem pa naslovili širok spekter družbene vključenosti. Z misijo, da ponesemo dodano vrednost za uporabnike, podjetja in druge ključne deležnike tudi na področje pogosto zamolčanih ali pomanjkljivo predstavljenih družbenih izzivov , je povedal Luka Gabrovšek , poslovni direktor pri Mastercard Slovenija.

V duhu povezovanja je Mastercard z romunsko nevladno agencijo Amais zasnoval Mizo za vsakogar , ki je v Sloveniji prerasla v projekt s katerim želijo opozoriti na družbeno izključenost in posebna doživetja deliti tudi z ljudmi s posebnimi potrebami ter drugimi omejitvami. Za posebno omizje bo lahko sedel prav vsak, namenjena pa bo uživanju v vrhunskih mojstrovinah chefov tudi tistim, ki se ob obisku restavracij in sicer v življenju srečujejo s številnimi ovirami ali izzivi.

December je mesec, ko se ljudje še bolj zavemo trenutkov, ki združujejo, nas povezujejo in vključujejo. Prepogosto pa pozabljamo, da nismo vsi deležni enake stopnje vključenosti. Eno od osrednjih poslanstev družbe Mastercard je povezovanje ljudi in ustvarjanje nepozabnih doživetij. Prepričan sem, da bomo letos to omogočili z odlično kulinarično ponudbo, pestrim programom, pa tudi posebnimi presenečenji, ki bodo poskrbela za nove dragocene spomine, je poudaril Aleš Petejan , direktor marketinga pri Mastercard Slovenija, ki poleg gurmanskih užitkov obljublja tudi pester program na področju vsesplošnega vključevanja marginalnih skupin.

S posebej zasnovanimi sedišči in stojišči, ki oblikovno ponujajo vrsto tehnoloških rešitev in funkcionalnosti, ter prilagojenimi meniji za lažje razumevanje bodo k omizju lahko prisedli tudi slepi, nosečnice, posamezniki z gibalnimi oviranostmi, gluhi in naglušni, mame z otroki in vsi, ki se ob obisku restavracij in sicer v življenju srečujejo s številnimi ovirami ali izzivi glede vključevanja. Šele ko vsi sedemo za isto mizo, ustvarjamo priložnost medsebojnega razumevanja in dialoga, ki nas nato poveže v skupnost, zaključi Petejan.

Miza za vsakogar bo odprla številne teme za pogovore, ki se bodo zvrstili v času Mastercard praznične vasice. Nina Gaspari, avtorica podcasta Lovim ravnotežje, bo za to prav posebno mizo ustvarjala okroglo mizo javnega dialoga ter ob tej priložnosti gostila različne nevladne organizacije in predstavnike oseb, ki so se v življenju soočili z najrazličnejšimi izzivi. Gosti, s katerimi bomo naslovili za družbo pomembne teme, bodo Gal Jakič, Jaka Tomc, Lia Bordon, Klaudija Stare, Alen Kobilica in Maja Kuzma Ganič. Vrhunska kulinarična ponudba, raznolik program in družbeno odgovorno poslanstvo družbe Mastercard bodo tako vključili vse ljudi in poskrbeli za neprecenljive spomine za vsakogar.

