(Ne)pravilna uporaba meglenk – nočna mora voznikov

Dobro videti in biti viden je eno od osnovnih načel varne vožnje, še zlasti v temnih zimskih mesecih, ko veliko časa na cesti prevozimo v temi in ob slabi vidljivosti. Na to, da imamo v zadnjem mesecu precej trdovratne megle in nizke oblačnosti po nižinah osrednje Slovenije, so pred kratkim opozorili tudi vremenoslovci:

"Ko voznik zapelje v gosto meglo, ponavadi močneje zavira, saj se ustraši dejstva, da pred sabo nič več ne vidi. Ker pa je reakcija od voznika do voznika različno intenzivna, lahko pride do zelo obsežnih in nevarnih verižnih trčenj kot posledice meglene pasti in neupoštevanja prilagoditve hitrosti," opozarjajo strokovnjaki varne vožnje.

Meglenke so le za meglo

Meglenke so luči, ki so namenjene boljši vidljivosti in boljši vidnosti v razmerah bistveno slabše vidljivosti oziroma v megli. Zadnje meglenke so na avtu zato, da nas v megli vidijo za nami vozeči avtomobili; prednje meglenke pa so na avtu zato, da sami bolje vidimo naprej, če vozimo v megli ponoči, pojasnjujejo na AMZS. "Kljub jasno določenima vlogama in nalogama obeh meglenk jih marsikateri voznik ne razume. Po cestah lahko vidimo veliko avtomobilov s prižganima meglenkama ponoči, podnevi, v dežju ali ob sneženju; nekateri imajo prižgani prednji meglenki, ker zmotno mislijo, da bodo z njima bolje videli (meglenke ustvarjajo razpršen in širok snop svetlobe, ki osvetljuje predvsem rob ceste, kar je učinkovito le ponoči in v gosti megli, ko vozimo izrazito počasi), nekateri celo menijo, da je s prižganima meglenkama njihov avto videti lepše in da morajo njihov okus trpeti tudi ostali udeleženci v prometu," našteva odgovorni urednik Motorevije Blaž Poženel.

Druga skupina voznikov vklaplja zadnjo meglenko v dežju, ponoči ali celo podnevi, ko iz neznanih razlogov menijo, da bodo zaradi tega bolj vidni ali opaznejši. Marsikateri voznik na meglenko preprosto pozabi, čeprav je zadnji megleni pas prevozil pred 30 kilometri, dodaja. "Prižgana zadnja meglenka sveti močno in moteče in je zares nujna le v gosti megli ali izjemoma v meglenem in deževnem vremenu, ko pršec na cesti zakrije obrise avtomobilov. V vseh ostalih primerih je vklopljena meglenka izrazito moteča, včasih pa celo nevarna, saj jo za njo vozeči avtomobili v koloni lahko zamenjajo za zavorno luč."