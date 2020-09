Nepravilno razvrščanje na 'primorki' ob nesreči, v kateri je umrl sedemletnik

Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko se je v smeri Ljubljane v petek nekaj pred 15. uro zgodila huda prometna nesreča. Po podatkih PU Ljubljana se je nesreča zgodila, ker je voznik tovornjaka zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del osebnega vozila voznice pred njim. Oba voznika sta se pred tem zaradi manjše prometne nesreče in zastoja ob njej umikala na odstavni pas, kjer se je trčenje zgodilo. V nesreči je umrl sedemletni otrok iz osebnega vozila, 38-letno voznico s hujšimi poškodbami pa so odpeljali v UKC Ljubljana. Poškodovan je bil tudi drugi otrok v vozilu.

Posredovali so gasilci PGD Stara Vrhnika, Cerknica in Dolnji Logatec, ki so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom izvlekli ponesrečence iz osebnega vozila, pomagali reševalcem NMP Logatec, Cerknica in Postojna pri oživljanju in oskrbi ponesrečencev, odklopili akumulatorje in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.

Intervencijo in reševanje življenj pa so otežili vozniki, ki niso ustvarili reševalnega pasu. Zavod Reševalni pas, ki je bil ustanovljen z namenom ozaveščanja vseh voznikov in voznic, kako pravilno reagirati in se razvrstiti ob zaustavljanju ali zaustavitvi vozila na hitrih cestah in avtocestah, se je na petkovo dogajanje na primorski avtocesti odzval na Facebooku. Kot so zapisali, so prav vse enote, ki so posredovale, imele velike težave s prebijanjem do ponesrečencev.