Nepravilnosti pri obravnavi in zapleti vodili v smrt 49-letne pacientke

Časnik Dnevnik poroča o primeru 49-letnice iz okolice Ptuja, ki je bila oktobra 2022 sprejeta v ptujsko bolnišnico. Tam so ugotovili, da ima holangitis (gnojno vnetje žolčnih kanalov) in holedoholitiazo (žolčne kamne v žolčevodih). Med hospitalizacijo so jo trikrat poslali v UKC Ljubljana na endoskopsko odstranitev žolčnih kamnov (enega niso odstranili), nato pa so jo odpustili.

Izredni strokovni nadzor je pokazal na nepravilnosti pri obravnavi v ptujski bolnišnici. Zaradi stanja po holangitisu in težavni odstranitvi žolčnih kamnov bi morali pacientki v roku enega do dveh mesecev odstraniti žolčnik. Namesto da bi jo naročili na pregled pri kirurgu, so jo odpustili domov in ji svetovali redne kontrole pri osebni zdravnici. Pacientka se je nato vrnila v bolnišnico zaradi hudih bolečin v trebuhu in bruhanja. Naredili so ji rentgen abdomna in laboratorijsko diagnostiko, kar pa po ocenah strokovne komisije ni bilo dovolj. Glede na prehodno zapleteno zdravljenje bi ji morali narediti še ultrazvok abdomna oz. jo sprejeti na opazovanje, a jo je zdravnik specializant brez posvetovanja z nadrejenim odpustil v domačo oskrbo, poroča časnik Dnevnik.

Stanje se ji je doma močno poslabšalo, reševalno vozilo jo je odpeljalo nazaj v ptujsko bolnišnico, od tam pa naprej v UKC Maribor zaradi vnetja žolčnika in suma na trombozo portalne vene. Tam se je nato zdravljenje končalo tragično.