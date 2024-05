Nepravilnosti v Cankarjevem domu? Čerin zatrjuje, da zavod posluje dobro

OGLAS

Po Čerinovem mnenju nekaj medijskih prispevkov iz zadnjih dni "z izkrivljenimi informacijami prikazuje delovanje osrednjega kulturnega in kongresnega centra Cankarjev dom". Kot je poudaril, je sedemčlanski svet pluralno sestavljen, saj dva člana imenuje ustanovitelj, eden predstavlja samozaposlene, eden nevladne organizacije, eden javne zavode, eden zaposlene v zavodu, enega pa imenuje Mestna občina Ljubljana. "Naš svet delovanje zavoda spremlja in nadzoruje zadnjih pet let. Vsako leto smo po predpisanih kazalnikih ocenili, da je zavod dobro voden. V zadnjih desetih letih je bil vedno pozitiven tudi poslovni izid. Strateški in vsakoletni cilji so bili vedno preseženi, program mednarodno referenčen, obisk izjemen, zavod se je dobro znašel tudi med pandemijo, ko preživetje ni bilo lahko," je naštel. Zato zavrača medijske odzive v zadnjih dneh, ki po njegovih besedah "ne odražajo resničnega stanja te ugledne institucije in povzročajo poslovno škodo samemu zavodu, žalijo ugled vodstva ter zaposlenih".

Pravnika Samo Logar in Aleš Čerin, ki sta tudi podžupana Mestne občine Ljubljana. FOTO: Bobo icon-expand

V ponedeljek se je na očitke o domnevnih nepravilnostih v CD odzvala že generalna direktorica Cetinski. Po poročanju nekaterih medijev naj bi se namreč zaradi anonimnih prijav znašla pod drobnogledom določenih organov. Med očitki sta bila navedena neprimerno vedenje in nepravilna poraba sredstev. "Ostro zavračam vse očitke o neprimernem vedenju, predvsem pa o mobingu ali celo (fizičnem) trpinčenju zaposlenih," je glede odnosa do zaposlenih zapisala Cetinski. Ob tem je navedla številne reference, ki jih ima z vodenjem večjih skupin ljudi in dejstvo, da doslej ni bila povezana še z nobeno afero. Obenem je, kot je spomnila, povsod presegla poslovne in programske cilje, pri čemer so jo ocenjevali številni nadzorniki. "Delujemo zakonito, varčno, transparentno. Tako na področju delovne zakonodaje kot na vseh ostalih področjih," je poudarila. Stroške za najem dvoran poravnali kar s knjigami Da sta se CD in njegova generalna direktorica znašla pod drobnogledom uradnih institucij na podlagi anonimnih pisem, je v prejšnjem tednu poročal portal N1. V sredo pa smo razkrili, da sta založbi Beletrina in Primus stroške za najem dvoran v CD za predstavitvi knjig – nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja in sedanje predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič – poravnali kar s knjigami.

Domnevne nepravilnosti preiskujejo kriminalisti NPU, inšpektorat za delo in računsko sodišče. S slednjega so za STA pojasnili, da so konec aprila prejeli dopis komisije za preprečevanje korupcije, s katerim jim je bila odstopljena anonimna prijava glede domnevnih nepravilnosti in drugega dogajanja v CD. V okviru svojih pristojnosti ga zaenkrat obravnavajo kot pobudo za revizijo delovanja zavoda. Na policiji pa so potrdili, da je predkazenski postopek v teku. Kot še izhaja iz odziva Uršula Cetinski, je anonimka nastala oktobra lani, decembra je bila nato povabljena na pogovor na ministrstvo za kulturo. Državni sekretar Marko Rusjan je za našo televizijo nedavno dejal, da ob skorajšnji objavi razpisa za direktorja CD ne bi bilo korektno dajati vnaprejšnje ocene. "Ocene bomo dajali, ko bomo izbirali direktorja," je odgovoril na vprašanje, kako je z njenim delom zadovoljna vlada.