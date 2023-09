Nepravilnosti v domu za starostnike: v eni plenici tudi po 15 ur

V mariborskem Domu Danice Vogrinec, kjer več kot 400 zaposlenih skrbi za 900 oskrbovancev, naj bi se dogajale številne nepravilnosti. Kot je poročala revija Jana, se je na njih obrnila skupina zaposlenih, od tam pa so prejeli tudi anonimno pismo z očitki o številnih nepravilnostih v domu.

Zaposleni opozarjajo na domnevno poniževanje, ustrahovanje in neukrepanje vodstva, kar naj bi privedlo do apatičnosti in obupa. Omenjajo še, da naj bi stanovalci plačevali za storitve, ki naj jih potem sploh ne bi izvajali. Kot primer so navedli, da stanovalci plačujejo za balkon, ki naj ga ne bi mogli uporabljati, ker naj bi bile postelje preširoke. Poleg tega opozarjajo na domnevno pomanjkanje osnovnih pripomočkov, kot so servirne mizice in pladnji, kar otežuje njihovo delo. Nujna naj bi bila tudi sanacija objekta.

Nezadovoljni so tudi zaradi neizplačila dodatka za delo med pandemijo covida-19, ki naj bi ga čakali eno leto. Vodstvo naj bi zaposlenim povedalo, da dodatkov ne morejo izplačati, ker ministrstvo ne zagotavlja sredstev, medtem ko naj bi direktor prejel dodatek za uspešno delo.

Kljub številnim pritožbam in anonimnim pismom, poslanim na različne institucije, vključno z ministrstvom, se razmere ne izboljšujejo, so zapisali.

Žrtve slabih razmer naj bi bili tudi oskrbovanci, navedbe zaposlenih povzema revija. Zaposleni so zaskrbljeni zaradi domnevno neustrezne oskrbe stanovalcev, ki naj bi bili zaradi pomanjkanja osebja v plenicah tudi po 14 ali 15 ur. Nekateri stanovalci naj ne bi bili na zraku več kot tri leta.

Ministrstvo: Ničelna toleranca do nasilja

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je v odzivu znova poudaril, da ima ministrstvo ničelno toleranco do nasilja v ustanovah in zunaj njih, zato so ob seznanitvi z zadevo takoj ukrepali v skladu s pristojnostmi.

Ministrstvo, ki je pristojno za opravljanje nalog na področju institucionalnega varstva, je takoj pozvalo zavod, da se opredeli do zadeve in ugotovitev medijskega poročanja, k temu pa so pozvali tudi socialno inšpekcijo, častno razsodišče pri Socialni zbornici Slovenije in ministrstvo za zdravje.

Maljevac ob zadnjih poročanjih o domnevnem nasilju nad starejšimi vnovič poziva tako uporabnike družbenih omrežij kot medijska uredništva, da z objavami in poročanjem o nasilju ne prispevajo k njegovemu razplamtevanju. "Obsodba nasilja pripomore k zmanjševanju nasilja, prikaz nasilja spodbudi k novim nasilnim dejanjem," je dodal.

V domu pa so za danes napovedali pogovor s svojci stanovalcev o storitvah in odnosih v domu.