'Neprecenljiva' fotografija, vredna 250 evrov

Vedno, a tokrat še posebej, so organizatorji nogometne tekme opozarjali na prepoved vdora na igrišče. Vendar to ni zmotilo Janeza Koželja, ki je stekel na zelenico, poljubil Christiana Ronalda in z njim posnel fotografijo. Kot je ob objavi fotografije zapisal, je na ta trenutek čakal 20 let. Učitelja smučanja pa je dočakala tudi globa zaradi kršitve prepovedi vdora na igrišče. Ta znaša 250 evrov.

Generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije (NZS) Martin Koželj je v soboto za našo informativno oddajo 24UR posebej poudaril, da je prepovedano pred, med in po tekmi priti na igrišče, in napovedal kazni. "Vse gledalce opozarjamo, da je vstop na igrišče kadarkoli pred, med in po tekmi po pravilih Uefe in NZS prepovedan, varnostni organi na prizorišču pa bodo kršitelje ustrezno kaznovali. Še posebej to velja za mladoletne osebe, ki bodo v primeru vstopa na igrišče zadržane do prihoda staršev oziroma skrbnikov. Varnostni organi bodo prav tako zasegli zbirateljske predmete, pridobljene ob vdoru na igrišče. Vdor na igrišče se bo strogo sankcioniral tudi v primeru morebitnega slavja po koncu tekme," so pred tekmo zapisali na spletni strani nogometne zveze.

Opozorilo, ki ni zaleglo pri Ronaldovem dolgoletnem navijaču Janezu Koželju. Kot je zapisal na družbenem omrežju Instagram, je na to priložnost čakal celih 20 let. Za Radio 1 je pojasnil, da je nekaj podobnega načrtoval že leta 2020, ob 100. obletnici NZS, vendar mu je načrte prekrižal covid. "Googlal sem, kje se ga da dobiti, in ko sem videl, da je tekma tukaj, sem moral narediti to," je dejal v pogovoru za komercialni radio. Pojasnil je, da je čakal na pravi trenutek, ko se bo Christiano Ronaldo nahajal na sredini igrišča, poleg tega pa je bil dobro pripravljen, obute je imel tekaške čevlje, saj je želel teči hitreje od varnostnikov. Zvezdniku se je približal, ga poljubil in z njim posnel fotografijo. "@Cristiano, hvala za nepozaben trenutek, 20 let čakanja je konec," je zapisal ob fotografiji.

Kmalu za tem so ga z igrišča odpeljali varnostniki. Janez si torej tekme ni ogledal do konca, kot je pojasnil za 24ur.com, je že prejel globo, vendar o njenem znesku ni želel govoriti. V intervjuju za Radio 1 je Koželj povedal, da se zaveda, da je ravnal v nasprotju s pravili, ter da se je varnostnikom tudi opravičil. Za varnost na sami tekmi je v skladu z dovoljenjem upravne enote skrbel organizator. Na NZS so nam povedali, da so se pred tekmo zavedali, da bodo verjetno mnogi poskušali vdreti na igrišče, zato so angažirali večje število varnostnikov, ki so bili nameščeni okrog igrišča. Nekaj drugih poskusov jim je tudi uspelo preprečiti. Tudi s PU Ljubljana so sporočili, da so med tekmo zabeležili zgolj eno kršitev. "Med samo tekmo je bila beležena le ena kršitev, kjer je navijač stekel na igrišče. Varnostna služba ga je z igrišča odstranila in predala v postopek Policiji. Na podlagi 38. člena Zakona o javnih zbiranjih mu je bila izrečena globa v višini 250 evrov," so potrdili na policijski upravi.

'Ukradeni' selfie s Cristianom Ronaldom FOTO: Bobo icon-expand