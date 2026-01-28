'Neprecenljivo! Neopisljivo! Ko stopiš, kamor človeška noga še ni stopila'

Naš novinar Luka Černe, ki je tudi sam jamar, se je spustil v skrivnosten jamski sistem. Kaj vse je videl? V oddaji 24UR ZVEČER ob 22.10.

60 let iskanja in štiri leta intenzivnega raziskovanja podzemlja Dolenjske je pred dnevi obrodilo sadove. Kot smo poročali, je Klub jamarjev Kostanjevica na Krki uspel doseči podzemni tok potoka Studene v Breznu Gorjanc ter tako priti do enega najpomembnejših jamarskih odkritij v tem koncu Slovenije v zadnjih desetletjih. Kako pomembno je odkritje, nam je opisal tudi jamar, ki je sodeloval pri raziskovanju Adam Likar. "Našli smo daleč največje jamske prostore in najverjetneje tudi največjo dvorano na Gorjancih," pravi. Čeprav natančnih merilnih podatkov še nimajo, pa opisuje, da je tu govora o vsaj 50-metrskih dvoranah, ki v višino segajo tudi nekaj deset metrov.

"Takšno odkritje se ti verjetno zgodi le enkrat v življenju. To je res neprecenljiv občutek, ki se ga ne da zares opisati. Da si nekje, kamor človeška noga še ni stopila. Za to se gre. Za to jamarji živimo," navdušeno pripoveduje. Po njegovih besedah ima jamski kompleks potencial, da postane veliko daljši od Kostanjeviške jame, "v primeru, da se z njo celo povezuje, pa govorimo o res ogromnem jamskem sistemu, ki bi lahko prišel med 10 najdaljših v Sloveniji".