Slovenija

'Neprecenljivo! Neopisljivo! Ko stopiš, kamor človeška noga še ni stopila'

Kostanjevica na Krki, 28. 01. 2026 15.09

Avtor:
M.P. T.V.
Jamarsko odkritje na Dolenjskem

Kako pomembno je odkritje ogromnih jamskih sistemov na Dolenjskem? Kaj to pomeni za jamarsko skupnost? Ali bi lahko odkritje v prihodnosti postalo še večje? 50-metrske dvorane, ki v višino ponekod segajo tudi več deset metrov. Kapniško okrasje in rovi, ki se morda povezujejo celo s poznano Kostanjeviško jamo. "Takšno odkritje se ti verjetno zgodi le enkrat v življenju. To je res neprecenljiv občutek, ki se ga ne da zares opisati," o uspehu pove jamar Adam Likar.

Naš novinar Luka Černe, ki je tudi sam jamar, se je spustil v skrivnosten jamski sistem. Kaj vse je videl? V oddaji 24UR ZVEČER ob 22.10.

60 let iskanja in štiri leta intenzivnega raziskovanja podzemlja Dolenjske je pred dnevi obrodilo sadove. Kot smo poročali, je Klub jamarjev Kostanjevica na Krki uspel doseči podzemni tok potoka Studene v Breznu Gorjanc ter tako priti do enega najpomembnejših jamarskih odkritij v tem koncu Slovenije v zadnjih desetletjih.

Kako pomembno je odkritje, nam je opisal tudi jamar, ki je sodeloval pri raziskovanju Adam Likar. "Našli smo daleč največje jamske prostore in najverjetneje tudi največjo dvorano na Gorjancih," pravi. Čeprav natančnih merilnih podatkov še nimajo, pa opisuje, da je tu govora o vsaj 50-metrskih dvoranah, ki v višino segajo tudi nekaj deset metrov.

"Takšno odkritje se ti verjetno zgodi le enkrat v življenju. To je res neprecenljiv občutek, ki se ga ne da zares opisati. Da si nekje, kamor človeška noga še ni stopila. Za to se gre. Za to jamarji živimo," navdušeno pripoveduje.

Po njegovih besedah ima jamski kompleks potencial, da postane veliko daljši od Kostanjeviške jame, "v primeru, da se z njo celo povezuje, pa govorimo o res ogromnem jamskem sistemu, ki bi lahko prišel med 10 najdaljših v Sloveniji".

Preberi še Več kot 60 let iskanja: novo odkrite dvorane z lepim kapniškimi okrasjem

Kot smo poročali, je brezno Gorjanc, trenutno izmerjeno do globine 305 metrov, prvo brezno na Gorjancih, ki je doseglo aktivni podzemni vodni sistem, ki je po vsej verjetnosti povezan s Kostanjeviško jamo. Jamarji so odkrili obsežen večetažni sistem, številne dvorane z lepim kapniškim okrasjem in rovi ter veliko odprtih nadaljevanj, ki obetajo nadaljnja velika odkritja.

Veliko odkritje je uspelo ob pomoči jamarjev DZRLJ in ŠJKPT 17. in 24. 1. 2026. Odkritje potrjuje dolgo domnevano hidrološko povezavo med Gorjanci in dolino Krke ter odpira nova vprašanja o podzemnem svetu tega območja, so zapisali.

Sprejeli zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov

Trump: Dolarju gre odlično. Vrednost valute nato strmo padla

28. 01. 2026 16.27
Kamor je stopila človeška noga je pod vso njegovo veličino nastal 💩
Tomvojo
28. 01. 2026 16.26
Samo da ne boste dali tudi te jame v last Batagelu.
bibaleze
