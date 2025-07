'Nepredvidene okoliščine udeležbe' kadrovski vrtiljak vrtijo naprej

V ponedeljek je Nataša Pirc Musar začela nov krog kadrovskih posvetovanj s poslanskimi skupinami, na katerih so tokrat govorili o kandidatih za dve mesti ustavnih sodnikov in kandidatih za člane Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu, stalnica pogovorov pa ostajajo imenovanje novega guvernerja Banke Slovenije in koraki do novega varuha človekovih pravic.

V začetku tedna je predsednica gostila predstavnike koalicijskih poslanskih skupin, poslanske skupine SDS in samostojnega poslanca Dejana Kaloha, danes so se v predsedniški palači zvrstili še nepovezani poslanci, samostojna poslanca Mojca Šetinc Pašek in Miha Kordiš ter poslanca manjšin.

Predsednica, ki je danes nameravala zaključiti nov krog pogovorov s poslanskimi skupinami glede oprtih kadrovskih vprašanj, pa tega ni storila. "Zaradi nepredvidenih okoliščin udeležbe na pogovorih ni uspelo zagotoviti vsem za danes predvidenim predstavnikom poslanskih skupin," so v sporočilu za javnost zapisali v predsedničinem uradu.

Predstavnikov NSi namreč v predsedniško palačo ni bilo. V stranki so navedli, da je bil "vodja poslanske skupine nepredvideno nujno zadržan in je prosil za preložitev termina s predsednico republike".

Iz urada so sicer še sporočili, da so nekateri predstavniki poslanskih skupin predsednici povedali, da se s kandidati za dve prosti mesti ustavnih sodnikov še pogovarjajo."Pred odločitvami o nadaljnjih korakih želi predsednica republike pridobiti stališča vseh poslanskih skupin," so še navedli v uradu.

Še naprej sicer ostaja odprta guvernerska zgodba. Zadnjemu kandidatu predsednice Simonu Savšku je največja vladna stranka Svoboda v ponedeljek odrekla podporo, medtem ko se koalicijski partnerici SD in Levica nista neposredno izrekli, sta pa ocenili, da gre za strokovnega kandidata.

Podporo, če bo predsednica njegovo kandidaturo poslala v DZ, sta mu danes napovedala samostojna poslanca Mojca Šetinc Pašek in Miha Kordiš. Slednji je dejal, da bo pri kadrovskih vprašanjih sledil "zelo preprosti politiki. V naboru možnih kandidatov želim podpreti tiste, ki so najbolj razvojno usmerjeni, oziroma če želite to tako brati, tiste, ki so najbolj na levo".

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti pa sta dejala, da spoštujeta predloge predsednice, njene kandidate bosta podprla. Glede že več mesecev nerešenih kadrovskih vprašanj, novega varuha človekovih pravic in zlasti novega guvernerja Banke Slovenije, pa sta ocenila, da ni dobro niti za posamezne ustanove niti za državo, da najvišje državne institucije ostajajo brez vodij s polnim mandatom. "Tudi v državnem zboru bi morda morali stopiti kakšen korak nazaj, premisliti tehtno in pač izbrati kandidata," je med drugim ocenil poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath.

Medtem so v izrekanju podpore manj jasni v poslanski skupini nepovezanih poslancev, ki jo sestavljajo poslanci iz vrst Demokratov. Postopek imenovanja guvernerja še ni zaključen, zato bodo z izrekanjem podpore počakali, da bodo pogovori na ravni predsednice zaključeni, je ob odhodu iz predsedniške palače dejal njihov vodja Anže Logar. Ocenil pa je, da je Savšek strokovno podkovan kandidat.

S posameznimi kandidati za ustavne sodnike in sodniška mesta na arbitražnem sodišču pa še pogovarjajo, je Logar sporočil predsednici. Šetinc Paškova pa je glede teh kadrovskih vprašanj dejala, da bo sledila predlogom predsednice. Med kandidati za ustavne sodnike je po njeni oceni več strokovnjakov, ki bi jih bila pripravljena podpreti, med njimi tudi vrhovna sodnika Nina Betetto in Primož Gorkič, ki veljata za favorita koalicije. Omenjena kandidata lahko računata tudi na Kordišev glas.

Pred predsednico pa je tudi odločitev o nadaljnjih korakih pri imenovanju novega varuha človekovih pravic. Kandidatka Dijana Možina Zupanc namreč v sredo ni dobila zadostne dvotretjinske večine v DZ.

Šetinc Paškova in Kordiš, ki se sredinega glasovanja nista udeležila, sta danes kot razlog navedla družinske obveznosti in odsotnost v tujini oziroma druge službene obveznosti.

Logar pa ni navedel razlogov, zakaj kandidatke niso podprli, pač pa je ocenil, da je bilo v prvem krogu nekaj boljših kandidatov za opravljanje te funkcije. "Predsednici sem tudi sporočil, da zato ne bomo podprli te kandidature, ker mislim, da je za tako pomembno funkcijo treba iskati najboljše kandidate. Nenazadnje je bila to v času predvolilne kampanje tudi obljuba Nataše Pirc Musar," je dejal Logar.