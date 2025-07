Neprekinjeni pohod čez prehod za pešce v znak protesta proti Petrolu

Ta teden so se v prostorih Občine Kostel sestali minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, predsednik uprave Petrola Sašo Berger in županja Kostela. Čeprav so bili toni po sestanku optimistični in je Jevšek napovedal, da bodo na Petrolu do srede znova razmislili o smiselnosti zaprtja poslovalnic, so v sredo s Petrola sporočili, da poslovalnice ostajajo zaprtje.

Pogovori z državo, ki je s Petrolom v sporu zaradi ponovne uvedbe regulacije cen bencina na avtocestah, namreč niso bili uspešni. Krajani Kostela so se zato, kot so napovedali, odločili za državljansko nepokorščino.

Že v petek je nestrinjanje z zaprtjem Petrolovega bencinskega servisa s protestom izrazilo več kot 300 krajanov Črnega Vrha nad Idrijo.