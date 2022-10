Nepremičnin DUTB se z uredbo ne da prenesti na stanovanjski sklad

Vlada v današnjem sporočilu za javnost poudarja, da se z uredbo, s katero bo urejeno pravno nasledstvo Družbe za upravljanje banke (DUTB) oz. njeno pripojitev k Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) - uredbo danes obravnava vlada -, nepremičnin slabe banke ne da prenesti na Stanovanjski sklad RS, kot to želijo nevladniki. "Vlada lahko namreč z uredbo podrobneje ureja in razčlenjuje le v zakonu ali v drugem aktu določena razmerja. Noben zakon ali akt pa ne določa prenosa nepremičnin DUTB na stanovanjski sklad," navaja vlada.

Skladno z zakonom, ki ureja delovanje DUTB, se premoženje ter vse pravice in obveznosti DUTB, kamor sodijo tudi nepremičnine, prenesejo na SDH, tako da vlada z uredbo prenosa ne more urejati drugače, še navajajo v vladi. Kot dodajajo, bo SDH stanovanjsko problematiko aktivno reševal po avstrijskem modelu, s povečanjem javnih najemnih stanovanj. "Tako kot vse ostale aktivnosti, pa bo moral tudi upravljanje z nepremičninami vključiti v letni načrt upravljanja, h kateremu poda soglasje vlada," so še navedli.

Ministra za finance in za delo, Klemen Boštjančič in Luka Mesec, sta, kot spomni vlada, v minulih dneh že poudarila, da se koalicijski dogovor glede reševanja stanovanjskega vprašanja ne krši. Nasprotno, koalicijska zaveza o zagotavljanju javnih najemnih stanovanj se pospešeno uresničuje. Koalicijska pogodba namreč ne omenja le prenosa nepremičnin na stanovanjski sklad, ampak tudi podporo drugih modelov financiranja zagotovitve javnih najemnih stanovanj. Med ministroma sicer trenutno potekajo intenzivni pogovori o načinu čim bolj učinkovite uporabe nepremičnin DUTB.

Nevladne organizacije so prejšnji teden v javnem pismu zahtevale prenos nepremičnin DUTB na stanovanjski sklad. Na novinarski konferenci so opozorili, da je vlada kljub obljubam v koalicijski pogodbi pred dnevi zelo potiho in netrasparentno dala na mizo predlog uredbe o pravnem nasledstvu DUTB, ki predvideva prenos premoženja DUTB na SDH. V civilni iniciativi Kje bomo pa jutri spali so nato v sredo na Trgu republike pripravili protestni performans, s katerim so opozorili na neodzivnost vlade glede stanovanjske problematike.