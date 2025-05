Nepremičnine: izven prestolnice tudi za več kot tisoč evrov na kvadrat manj

Stanovanje v Ljubljani za mnoge postaja skoraj že znanstvena fantastika. Povprečna cena kvadratnega metra se je lani povzpela na osupljivih 4.500 evrov. Za povsem običajno dvosobno stanovanje s 50 kvadratnimi metri to pomeni več kot 220 tisočakov. A rešitev vendarle obstaja in ni tako daleč. Že dobre pol ure vožnje iz središča prestolnice lahko najdete bistveno ugodnejše možnosti. Cene se razlikujejo tudi za več kot tisoč evrov na kvadrat, kar pomeni, da za isto vsoto, kot bi jo odšteli v Ljubljani, drugje dobite ne le dom, ampak morda še nov avto.

Za občutno nižje cene nepremičnin se je treba od Ljubljane oddaljiti precej dlje. V občinah, kot so Domžale, Grosuplje ali Medvode, so cene še visoke. Resnejši prihranki se začnejo šele 40 ali celo 50 kilometrov stran.

Nepremičnine v Ljubljani FOTO: Shutterstock icon-expand

"Da bi kupili recimo stanovanje v Domžalah in bi s tem zelo prihranili, verjetno ne bomo. Če pa bi kupili recimo stanovanje v Kamniku, bi pa dejansko lahko naredili neko razliko. 20 do 30 odstotkov nižjo. Tako bi nekaj še ostalo za kakšen drug sekundarni avto, ki bi služil staršema, da bi lahko prišla do službe in tako naprej," pojasni nepremičninski posrednik Alen Komić. "Najcenejše nepremičnine so verjetno v vzhodni smeri, Litija, Zagorje, Hrastnik in tako naprej. To je zagotovo povezano tudi s cestno povezavo. V tej smeri je nekoliko slabša," pravi direktorica nepremičninske agencije Nepremičnine plus Vesna Levstek.

V Litiji kvadrat skoraj polovico ceneje kot v prestolnici

Lani je povprečna cena kvadrata rabljenega stanovanja v Ljubljani dosegla 4.590 evrov. Pod 4.000 evrov gredo cene šele v krajih, kot sta Grosuplje ali Vrhnika. Najceneje pa je bilo v Litiji. Tam je kvadrat stal okoli 2.720 evrov, skoraj polovico manj kot v prestolnici. "Najraje, zato tudi potem najdražje, pa pogledujejo proti Gorenjski, Vodicam, proti Obali, recimo Vrhnika, Grosuplje, Domžale, Kamnik, tudi te so iskane," dodaja Levstkova. "Če vidijo, da bodo na neki lokaciji, kjer bodo morali imeti celo dva avtomobila, to zelo podraži družinski proračun, tako da je to dejansko velik dejavnik. Ali je v tisti občini oziroma blizu osnovna šola, vrtec, ali je kakšen mestni avtobus v bližini in tako naprej," še zaključi Komić. Večje kot je povpraševanje, višje so cene. Razlike do Ljubljane se hitro manjšajo. Tisti, ki bi stanovanje zamenjali za hišo v naravi, pa se pogosto srečajo z dvema težavama: neurejeno dokumentacijo pri starejših hišah in slabo prometno povezavo.

Če se vam zdi, da je iskanje strehe nad glavo vse dražji zalogaj, imate prav

Rekordna rast cen nepremičnin se je sicer zgodila v letu 2022, a tudi letos cene rastejo. To se pozna v številu prodanih nepremičnin, saj si nakup le-teh lahko privošči vse manj ljudi. Če pogledamo primerjavo med nepremičninskim vrhom leta 2021 in lanskim letom, se je prodaja stanovanj in hiš zmanjšala za do 40 odstotkov. Število prodaj zazidljivih zemljišč pa celo za več kot 45 odstotkov. Kot smo slišali, je najvišja cena kvadratnega metra prodanih stanovanj v slovenski prestolnici, kjer se je cena v povprečju zvišala za 500 evrov na m2 in presegla 4.500 evrov/m2. Lani so bila najdražja stanovanja na območju Rudnika (4880 evrov/m2), le malo cenejša, a še vedno zelo draga pa so bila stanovanja na Viškem polju, Brdu in Vrhovcih ter v centru Ljubljane. (4770 evrov/m2). Druge najdražje so bile cene na območju Slovenskega primorja (Koper, Piran, Portorož, Izola in Ankaran), kjer je lani povprečna cena stanovanja znašala 4.320 evrov/m2 in se je v primerjavi z letom 2023 dvignila za 430 evrov na kvadratni meter. Tretje najdražje pa so torej nepremičnine v alpskem turističnem območju (Kranjska Gora, Bled in Bohinjsko jezero), kjer je bila srednja cena prodanih stanovanj 3.820 evrov/m2. V primerjavi z letom 2023 se je cena celo znižala za 110 evrov na kvadratni meter. Kljub temu med najdražja stanovanja v državi sodijo tista v Kranjski Gori z okolico, kjer je povprečna cena prodanih stanovanj znašala kar 4810 evrov/m2.

