Nepremičnine: Je čas za prodajo, nakup ali investicijo?

Če pogledamo donose največjih svetovnih kotirajočih nepremičninskih podjetij in skladov lahko opazimo, da se je povprečna vrednost v prvih treh kvartalih leta 2021 povišala za 18,8 %, v zadnjih 3 letih pa le za 25,1 %. To priča o močnem padcu vrednosti ob pojavu koronakrize v marcu 2020, čemur je kmalu sledil odboj, ki še traja.

Kot dodaja, nepremičnine kot naložbo uvrščamo med štiri najpomembnejše alternativne naložbene razrede. V ta razred spadajo še surovine in materiali, zasebni dolg ter zasebni kapital, v zadnjih letih pa tudi kriptovalute. Za razliko od tradicionalnih naložb, kamor sodijo delnice, obveznice in denar, jih najdemo v različnih oblikah: fizične nepremičnine, nepremičninske družbe in investicijski skladi.

»Ni pomembno ali želimo investirati v nepremičnine, jih kupiti ali prodati, morda najeti ali celo oddajati, v vsakem primeru si vsi želimo to narediti s čim manj stroški in za kar najboljšo ceno. Sicer pa, ko omenimo nepremičnine, večina najprej pomisli na dom. Spet drugi jih povezujejo z naložbo, tretji pa od njih živijo. Mnogi ne znajo ločiti med temi tremi funkcijami nepremičnin, saj mešajo bivalno nepremičnino z naložbenim razredom nepremičnin,« opozarja Mitja Vezovišek , upravljavec osebnega premoženja.

- Kako se izogniti nepremičninskim pastem, kot so likvidnost, stroški in davki?

Ne glede na to, ali želimo investirati v nepremičnine, jih kupiti ali prodati, morda najeti ali celo oddajati, ključno je, da si naprej odgovorimo na najpomembnejša vprašanja, ko so:

Kaj pa, če želimo nepremičnino kupiti ali prodati?

Seveda pa ne smemo pozabiti niti na to, da marsikdo med nami danes razmišlja o nakupu ali prodaji nepremičnine. Pri tem se običajno srečamo z nepremičninskim agentom, nekateri tudi z arhitektom, če želimo nepremičnino prenoviti oz. pripraviti za prodajo. A danes so storitve agentov in arhitektov le del spektra celostne rešitve, na čelu katere je prav upravljavec osebnega premoženja, ki ima pregled nad celotnim premoženjem in cilji stranke, vključno z nepremičninami.

»Večina pri tem misli, da nam agent zgolj pobere provizijo, arhitekta pa sploh ne rabimo, saj vendar lahko vse naredimo sami. O upravljavcu osebnega premoženja, ki bi nam pri nepremičninah lahko pomagal pa sploh ne razmišljamo. Drži, da slabega agenta, arhitekta ali upravljavca res ne rabimo, če pa izberemo modro nam lahko prihranijo precej časa, živcev in predvsem denarja,« opozarja Mitja Vezovišek.

Kako se običajno lotimo prodaje nepremičnine?

Ko se odločamo za nakup ali prodajo nepremičnine, v večini primerov želimo nepremičnino kupiti za čim manj oz. prodati za čim več denarja. Vsakdo zna poiskati aktualne oglase na spletu oz. narediti nekaj fotografij s telefonom in objaviti oglas za prodajo. Zavrteti telefon oz. čakati, da kdo pokliče. V resnici ni tako enostavno, nakup ali prodaja nepremičnine je bistveno bolj zahtevna in stresna, še posebej če govorimo o nepremičnini, ki ni ravno enosobno stanovanje v Ljubljani. Ta se prodajajo kot vroče žemljice, zato jih tudi kupiti ni enostavno, z ostalimi nepremičninami pa ni ravno tako.

Če želite plačati najmanj oz. iztržiti največ in ob tem razumeti vpliv nakupa ali prodaje na vaše osebne finance, potem se morete tega lotiti celostno. Vsaka transakcija z nepremičninami namreč močno vpliva na vašo finančno sliko in zahteva prilagoditev proračuna, zaščite in naložbene vreče.