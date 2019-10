826 Slovencev ima v lasti za več kot milijon evrov nepremičnin

Ste že preverili, kakšna je ocenjena vrednost vaše hiše, stanovanja ali druge nepremičnine? Pozor, gre za poskusno vrednost. Šele 1. aprila prihodnje leto bomo videli, ali se bomo ob uradni oceni smejali ali držali za glavo. Cilj novega vrednotenja je realnejša tržna vrednost, nanjo lahko vpliva vse od smrada do bolj ali manj ugodna lega nepremičnine. Gre za popravni izpit 20-milijonskega fiaska.

Koliko je vredno moje stanovanje? Koliko sosedova hiša? Odgovore na takšna in podobna vprašanja išče kar nekaj Slovencev, na portalu geodetske uprave so že dopoldan zabeležili 70 tisoč klikov. A gre za poskusno vrednost, kateri naj bi lanskoletnih napovedih Šarčeve vlade sledil davek. Premier si je včeraj premislil, tega v tem mandatu menda ne bo.



"Mislim, da je izjava kar ustrezna. Tudi ne gre enačiti tega vrednotenja z samim davkom," je to komentiral minister za okolje in prostor Simon Zajc.

Za dodatne informacije lahko med 8. in 16. uro pokličete na brezplačno številko 080 2009, odprt je poseben poštni predal Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana in e-naslov vrednotenje@gov.si.

Davek je leta 2014 razveljavilo ustavno sodišče, med argumenti pa takrat navedlo tudi nezmožnost pritožbe na metodologijo vrednotenja. To je bil konec fiaska, ki se je začel z informativnimi izračuni, polnimi nepravilnosti, potem so na Gursu protestirale telefonske linije, v neskončnih vrstah nato še lastniki sami. In kdo se bo razburjal, ko bo davek spet na vladnem sporedu? Vsi tisti, na katere bo vplivala najevčja sprememba pri vrednotenju: ocenjuje se namreč namenska raba in ne dejanska. "Če je v naravi travnik in se ne uporablja za nič drugega kot pašo, po novem se uporablja namenska raba in če prostoski plan občine določa, da je ta travnik namenjen gradnji hiše, računamo vrednost tega zemljišča, da je to potencial za gradnjo hiše, ki je pa seveda mnogo mnogo višja, kot pa je vrednost travnika," je ponazoril direktor urada za množično vrednotenje nepremičnin Dušan Mitrović. Ob tem naj spomnimo na besede direktorja Kmetijsko gozdarske zbornice Branka Ravnikarja decembra 2017: "Mislim, da se politika ne zaveda, da gre za več 10 tisoč lastnikov zemljišč, ki bodo nepravično ocenjeni," je takrat opozoril.



Kar zna, tako kot poskok vrednosti nepremičnin tudi za 40 odstotkov, vplivati na tiste, ki se bodo sklicevali na Gursove ocene: cenilce, banke, zavarovalnice, sodišča, tu so še socialni transferji. "Kako bo vplivalo na razne socialne transferje, bo treba vprašati ministrstvo za delo, po mojih informacijah ne bo večjega vpliva," je o tem povedal minister Zajc.





Če na kaj, smo Slovenci občutljivi na vrednost naših nepremičnin in s tem povezanim davkom na nepremičnine. FOTO: Dreamstime

Slovenci imamo največ lastniških stanovanj v Evropi, več kot 80 odstotkov. 725 tisoč jih ima najmanj eno nepremičnino, 354 tisoč več kot štiri. Kar 826 pa je tistih, katerih skupna vrednost nepremičnin znaša več kot milijon evrov. Posebne okoliščine po 1. aprilu 2020

Pripombe lahko oddate prek obrazcev, ki so na voljo na spletnem portalu, v geodetskih pisarnah in na vseh občinah.