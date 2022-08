Čadonič Špeličeva: Srednji razred bo s to davčno reformo največ izgubil

Državni zbor naj bi obstoječi predlog sprememb obdavčitev najemnin, gre že za tretjo različico v treh letih, obravnaval oktobra. Različica sprememb vlade Roberta Goloba bi za razliko od vlade Marjana Šarca in Janeza Janše pomenila 25-odstotno obdavčitev, ohranila pa bi osnovo v višini 90 odstotkov prihodkov. Učinek naj bi se na proračunu poznal v višini 24 milijonov evrov. A kot ocenjujejo tudi na Inštitutu za študije stanovanj in prostora, bi lahko lastniki nepremičnin višje breme obdavčitve prenesli na najemnike.

"Nad draginjo se je vlada odločila iti z znižanjem plač in zvišanjem davkov. Torej, ljudem bo vzela in dala v proračun," je to, kako se je draginje lotila trenutna vlada, povzela Vida Čadonič Špelič , podpredsednica NSi. Dodala je, da v NSi sicer razumejo, da je treba plačevati davke, a da v času, ko družine ne vedo, kako bodo preživele mesec, ni prav, da se davke zvišuje in plače znižuje. "Poleg tega pa zmedo vnašajo tudi med gospodarstvenike. Vsi, ki se spoznajo na davke, tudi na davke na oddajanje nepremičnin svarijo in tudi mi, kot stranka, svarimo," je pripomnila.

"Višji davki, nižje plače, to na noben način ne drži," je zatrdil in pojasnil, da so prav države z močnimi progresivnimi davki vzpostavile srednji razred. "Zaradi 30 letne zgodovine razločevanja bogatih in kapitala, je socialna država pri naš opešala, posledično pa je opešal tudi srednji razred. Kar moramo storiti je to logiko obrniti," je izpostavil.

"Tako najemnine stanovanj kot cene stanovanj letijo v nebo. Ta trend podražitev se stopnjuje že več let, pa za to niso odgovorni davki," na drugi strani trdi Miha Kordiš iz Levice, ki je spomnil, da se je zadnji davčni rez za najemodajalce zgodil pred pol leta. "Dodatno stopnjevanje razdavčevanja problema ne bo rešilo. Kar potrebujemo je, da država pošteno obdavči premoženje npr. nakopičena stanovanja multimilionarjev, potem pa te dohodke uporabi za družbene potrebe," je prepričan.

"V Sloveniji ni več velike razlike med najnižjo in povprečno plačo," se je na trditve o srednjem razredu odzvala Čadonič Špeličeva. "Srednji razred, ki ga je največ, ki največ tudi dela in največ ustvarja, bo s to davčno reformo največ izgubil. Njemu se bodo plače najbolj znižale, ob dejstvu da se bodo davki vsem zvišali," je dejala in pojasnila, da nimajo nič proti temu, da se plače dvigne tistim, ki živijo na robu revščine. "Toda večina Slovencev je srednji razred. In ti bodo imeli zaradi svojega dela na eni strani in najbolj obdavčenih plač na drugi kmalu težave s preživetjem," meni. "Politika, ki gre draginjo korigirat z nižanjem plač in višanjem davkov, ni dobra politika," je odločena.

Čadonič Špeličeva je izpostavila še, da Kordiš ni povedal, koliko naj bi bilo multimilijonarjev, ki oddajajo stanovanja. "Jaz mislim, da takšni stanovanj pravzaprav ne oddajajo. Stanovanja oddajajo ljudje, ki so si v zadnjih 30 letih toliko prihranili, da so ga kupili. Morda kot naložbo za varno starost. In te je treba pravično obdavčit in jih spodbuditi, da bodo nepremičnino oddali," pravi.

Da ljudje tudi danes trdno delajo in da več kot polovico plače pustijo za najemnino, se je na kritike odzval Kordiš. "Problem ni v trdemu delu, ampak v oderuških, previsokih najemninah".