Svetli način
Slovenija

Dolgi postopki iz Slovenije odganjajo investitorje: 'Zakonodaja se prepogosto spreminja'

Ljubljana, 18. 09. 2025 18.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
Maruša Slana , STA
Komentarji
26

Na nepremičninski konferenci Progres v Ljubljani so med drugim razpravljali o težavah pri pridobivanju gradbenih dovoljenj v Sloveniji in izzivih pri umeščanju v prostor. Dolgotrajni postopki so po mnenju udeležencev konference posledica različnih vzrokov, njihov skupni imenovalec pa je predvsem človeški faktor. Opozorili so tudi, da se zakonodaja prepogosto spreminja, kar posledično odganja tudi investitorje.

Katarina Konda, vodja oddelka za urejanje prostora na Mestni občini Ljubljana kot veliko težavo pri umeščanju v prostor vidi (pre)pogoste spremembe zakonodaje, ki zahtevajo dodaten čas. "Ugotavljamo, da tisti pravilniki in uredbe, ki bi morale biti narejene, še niso in potem orjemo ledino," je opozorila. Na MOL-u opažajo tudi, da imajo investitorji sicer izoblikovano idejo za projekt, a se večkrat zgodi, da ta ni skladen s sprejetimi občinskimi prostorskimi akti, kar zahteva določene prilagoditve. 

Poleg tega se na občini soočajo tudi s pomanjkanjem kadra. Konda opozarja, da se na razpise, ki jih objavljajo, ne prijavlja nihče.

Aleksander Vujović iz projektantske družbe SUPA je bil po eni strani kritičen do svojega ceha, saj nedodelane vloge za izdajo dovoljenj, ki so velikokrat odgovornost projektanta, podaljšujejo postopke. Vzrok za to vidi v podcenjenosti projektantov, ki je posledica inflacije kadra na trgu. Tudi Vujović je opozoril na zakonsko nepredvidljivost, saj da se zakoni spreminjajo "podobno hitro kot davki". Ob tem je poudaril pomen dobre priprave na projekt in dobrega sodelovanja med projektantom in naročnikom, hkrati pa tudi učinkovito komunikacijo z odločevalci.

Glede učinkovitosti mnenjedajalcev - predlog novele gradbenega zakona, ki je v postopku DZ, predvideva uvedbo fikcije izdanega mnenja v primeru molka organa v določenem roku - je dejal, da bi bilo treba te organe kadrovsko okrepiti ter kader tam bolj usposobiti in ga tudi bolje plačati. Med možnimi takojšnjimi ukrepi za pospešitev in poenostavitev postopkov sicer vidi vzpostavitev enotnega portala, na katerem bi bilo za vsak projekt vidno, v kateri fazi so pridobivanje mnenj in drugi postopki.

Gradnja stanovanj (slika je simbolična).
Gradnja stanovanj (slika je simbolična). FOTO: Bobo

Matija Urankar iz Odvetniške pisarne Senica & partnerji je izpostavil, da je umeščanje v prostor bolj politični kot pravni postopek in da mora za določeno prostorsko ureditev obstajati politični konsenz. Ob tem k skrajšanju postopkov ne pripomore pogosto spreminjanje zakonodaje, meni. Po njegovi oceni bi bilo smiselno uvesti moratorij na spreminjanje zakonodaje za obdobje 10 let, tako da bi investitorji dobili predvidljivo okolje, hkrati pa bi se po njegovem mnenju izboljšal celoten postopek učinkovitega prostorskega umeščanja.

"Jaz mislim, da moramo opolnomočiti ljudi, da jih ne bo strah sprejemati odločitev, če so postavljeni na mesto, kjer morajo sprejeti odločitev," je izpostavil in dodal, da "ni normalno, da čakaš na gradbeno dovoljenje osem let". Ravno dolgotrajni postopki in spremembe zakonodaje so po njegovem mnenju tisto, kar odganja investitorje iz Slovenije. 

Arhitekt Boštjan Vuga se medtem sprašuje, ali smo kot družba dovolj zreli, da lahko vse spremembe in predloge tudi dejansko izpeljemo. Vsem izzivom je po njegovem mnenju skupen človeški faktor, tako pri projektantih kot odločevalcih. Kot je poudaril, bi morali vsi stremeti k temu, da prispevajo nekaj k skupnemu dobremu. 

"Razmišljamo, kaj lahko damo mestu, in upamo si pokazati, da s svojim delovanjem nismo le ustvarjalci objekta v prostoru, ampak celotne družbe," je dejal v uvodnem nagovoru. 

(Ne)zanimanje za obnovo starejših stavb

Razprava se je v nadaljevanju konference dotaknila tudi energetske obnove starejših stavb. Da te potekajo počasi, je vzrokov več. Alenka Kržan iz Eko sklada je omenila, da so za tovrstne projekte potrebna velika finančna sredstva, ki pa jih lastniki pogosto nimajo na voljo. Drugi razlog je ta, da so projekti zahtevni, lastniki pa nimajo dovolj znanja, tretji razlog pa je po njenem mnenju pomanjkanje motivacije za obnovo. 

Anže Urevc, predsednik Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS, ocenjuje, da največji problem predstavlja razdrobljeno lastništvo večstanovanjskih stavb. Vprašanje pa je tudi, kako etažne lastnike motivirati, da se bodo prenove sploh lotili.

Po besedah Kržanove je pomembno ozaveščanje in informiranje lastnikov, da bi se zavedali, da s sanacijo pridobijo energetsko učinkovito stavbo in nižje obratovalne stroške. Meni, da je finančnih spodbud dovolj, večji problem pa je, da so te nepregledne. Kot je povedala, sicer Eko sklad odobri okoli 95 odstotkov vlog. 

Omenila je tudi možnost kreditov v breme rezervnega sklada, ki pa potrebujejo 100-odstotno soglasje etažnih lastnikov. Tu nastopi težava, saj vsi etažni lastniki ne vplačujejo v rezervni sklad, Urevc pa je poudaril, da izkušnje iz prakse kažejo, da je izjemno težko pridobiti takšno soglasje. 

Konferenca Progres v Ljubljani
Konferenca Progres v Ljubljani FOTO: 24ur.com

Izpostavil je tudi problem upravljanja večstanovanjskih stavb, kjer je veliko t. i. naložbenih stanovanj, ki jih lastniki kupijo kot investicijo in nato oddajajo v turistične namene. "Vsak ima svojo računico, ki se mora iziti. Vsaka anomalija, vsak izdatek, na katerega ni računal, pa je nato problem," je dejal. Urevc meni, da je v Sloveniji še vedno slabo zavedanje, da etažna lastnina ne pomeni le lastnine posameznega dela stavbe, ampak tudi solastništvo preostalih delov, ki pa jih je treba vzdrževati. 

Štirje večji projekti v Ljubljani

Na konferenci so govorili tudi o adaptaciji poslovnih prostorov v skladu z najemnikovimi željami in o prihodnosti poslovnih prostorov. Podatki družbe Colliers kažejo, da je bila ponudba poslovnih nepremičnin v Sloveniji v zadnjih letih precej omejena, skoraj 70 odstotkov poslovnih stavb pa je starejših od 70 let. V prihodnjih letih bo zgrajenih za 90.000 kvadratnih metrov novih pisarniških površin, predvsem v Ljubljani. 

Na področju pisarn sta poleg Emonike in Vilharie med večjimi projekti v gradnji še WestLink Campus ob Celovški in L33 ob Letališki cesti. V Vilharii so doslej oddali 75 odstotkov površine prostorov, za preostalo četrtino pričakujejo, da bo sklenjen do odprtja stavbe. 

Glede iskanja najemnikov za prostore v Emoniki še niso tako daleč kot bližnja Vilharia, saj bo ta predvidoma zgrajena okoli dve leti prej, bo pa velik del nove poslovne stavbe najela madžarska bančna skupina OTP, ki bo tja preselila svoj slovenski sedež.

nepremičnine konferenca progres gradbeno dovoljenje
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DIKLOVE
18. 09. 2025 19.02
Pri nas se vse caka. Jaz ze eno leto cakam na odgovor kdaj bom imel operacijo kanala v zapestju. Rekli so 3 mesce a je ze 12. gruntam ma samoplacnisko.
ODGOVORI
0 0
Kuki_9
18. 09. 2025 19.01
Slovenija se na področju nepremičnin žal ne premika v korak s trendi. Če želimo dohiteti razvite države, bi morali narediti nekaj ključnih sprememb: digitalizacija postopkov (ena platforma za dovoljenja, javna baza lastništva in stanja stavb), urejeno lastništvo (pri večstanovanjskih stavbah večina odloča za vse, konec blokad zaradi enega stanovalca), obvezni prenovitveni sklad (vsaka stavba mesečno zbira sredstva za obnovo), boljše razumevanje potreb ljudi (mladi, starejši, družine, digitalni nomadi – danes tega nihče sistematično ne analizira), več spodbud za prenovo in preureditev praznih poslovnih prostorov, ne samo gradnjo novih blokov, poenostavitev postopkov (one-stop-shop za investitorje, krajši roki, manj papirologije), zakonski okvir za nove oblike bivanja (coliving, coworking, medgeneracijske soseske). In še nekaj: namesto da denar vlagamo v zakon o dolgotrajni oskrbi, bi bilo veliko bolj smiselno ta sredstva usmeriti v medgeneracijske soseske, kjer imajo starejši podporo skupnosti in dostopne storitve. Realnost je, da ljudi za pomoč starejšim ne bo dovolj – arhitektura in skupnostna zasnova pa lahko rešita del problema.
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
18. 09. 2025 18.54
+2
Nepravi ljudje na teh mestih, vsaka vlada postavlja svoje ljudi, namesto, da bi postavljali sposobne za določeno stroko, skratka, deluje samo VIP.... NErezultati so zaradi tega vidni oz. jih ni, na vseh področjih.
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
18. 09. 2025 18.51
+1
Levičarjem je cilj enakost v revščini. Zato odganjajo investitorje, da bi bil narod reven in ponižen odvisen od njihove socialke.
ODGOVORI
2 1
Anion6anion
18. 09. 2025 18.46
+5
Pri zaposlenih 300.000 birokratih ni čudno da je vse tako zapleteno. Zdaj jim bo golob dal še bozicnico ki jo bo dal iz proračuna. Noro
ODGOVORI
5 0
radar
18. 09. 2025 18.46
+0
Ker naj ostanejo zunanj Slovenije. 2 mio nas je, zidate pa takot bi nas bilo ze vsej 9 mio...
ODGOVORI
2 2
VladdyDaddy
18. 09. 2025 18.50
-1
Če bi zidali kot da nas je 9 milijonov bi bile nepremičnine kar precej cenejše. Zida se premalo (predvsem večstanovanjskih objektov in hiš, pisarne niso problem)
ODGOVORI
0 1
proofreader
18. 09. 2025 18.44
+3
Robi, kaj delaš? Nič.
ODGOVORI
4 1
Burgman
18. 09. 2025 18.43
-1
Pa saj ste ze vse pozidal Ljubljana en velik beton Ni več lepa zelena
ODGOVORI
1 2
NiGenocid
18. 09. 2025 18.42
+2
Itak, da vsi bezijo iz te greznice!
ODGOVORI
3 1
Slovenska pomlad
18. 09. 2025 18.39
-2
Moramo zadovoljiti naše kapitalistično judovske gospodarje,da bodo lažje odnašali dobičke iz Slovenije.Res sem vesel,da jim SDS in NSi tako pomagata.
ODGOVORI
1 3
Arguss
18. 09. 2025 18.37
+2
Zakaj že.Saj veste, kdo je na vladi.
ODGOVORI
2 0
Slavko BabIč
18. 09. 2025 18.37
+1
Nepremičninski agentje nabijajo cena za 20 do 30 % navzgor! v bistvu so mrhovinarji družbe!
ODGOVORI
2 1
obožeobože
18. 09. 2025 18.35
+2
Če si naš....nema problema!
ODGOVORI
2 0
r h
18. 09. 2025 18.25
+6
Ne odganjajo samo investitorje, tudi nas podjetnike. Kar se da bo šlo, kar ne bo propadlo. Živela Slovenija.
ODGOVORI
6 0
bandit1
18. 09. 2025 18.15
-1
Kakšne investitorje? Pimer MAGNA, država je dala zemljo, vso infrastrukturo, Zavod je plačeval delavce in kaj smo imeli od tega???????
ODGOVORI
2 3
boslo
18. 09. 2025 18.29
+1
Država ni dala nič, vse so kupili, na koncu tud vrnili državno pomoč, samo v info
ODGOVORI
2 1
2mt8
18. 09. 2025 18.15
+11
V Ljubljani balkanski investitorji gradijo na polno. Zoki zanje kar preskoči birokracijo. Birokracija je samo za Slovence.
ODGOVORI
11 0
BroNo1
18. 09. 2025 18.13
+10
Fora je samo ta, da ste dali v roke amaterjem državo.
ODGOVORI
11 1
NiGenocid
18. 09. 2025 18.18
+6
:)))) TAK NAROD,TAKI POLITIKI!
ODGOVORI
6 0
Groucho Marx
18. 09. 2025 18.12
+7
Kako znano. Nore omrežnine ja, nore omrežnine ne. Drva ne, drva ja. Božičnice ne, Božičnice ja. Normiranci ne, normiranci ja. 🤣🥰
ODGOVORI
7 0
modelx
18. 09. 2025 18.10
-3
saj ni potrebe vse pozidati. en kup je przanih, zapuščenih stanovanj. predvsem pa staih hiš. tudi od denacionalizirancev, ki nimajo denarja za obnovo, so pa bili toliko pohlepni, da so namesto denarja hoteli hiše nazaj, pa niso nikoli imei denarja za vzdrževanje, kaj šele za obnovo in tako 35 let...
ODGOVORI
3 6
Teleport
18. 09. 2025 18.08
+7
Po golobov danes sprejmemo jutri crtamo
ODGOVORI
8 1
