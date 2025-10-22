Nepremičninski trg znova cveti: 'Trenutno se res vse prodaja'

Na Rudniku si ogledamo trisobno stanovanje v Vili London."Tukaj imamo eno malo večjo dnevno sobo, kuhinjo, jedilnico z veliko teraso, ki ima res lep pogled na Ljubljano," razlaga direktor nepremičninske agencije Century 21 Dušan Lazar.
Pa še predsoba, toaleta za goste, spalnici in večja kopalnica. Kakšna je cena? 950.000 evrov.
"Nekje okoli 7000 evrov na kvadratni meter. Je treba vedeti, da je to luksuzno opremljeno z dragim pohištvom. In cena je tam nekje kot so povprečne cene v Ljubljani," pove Lazar.
Kot v najnovejšem poročilu ugotavlja geodetska uprava, je srednja cena rabljenega stanovanja na ravni države v prvem polletju prvič prebila mejo 3000 evrov na kvadratni meter. V prestolnici, kjer so cene najvišje, pa se že približuje petim tisočakom. Pod slovenskim povprečjem pa sta Maribor in Celje.
"Tretjino po navadi dajo starši, kdaj pa kdaj tudi polovico ali več, ostalo pa so krediti na 30, tudi 40 let," pojasni Lazar.
Najvišjo absolutno in relativno ceno je v Ljubljani in hkrati na ravni države doseglo novo stanovanje v luksuzni soseski Schellenburg. Kupec je za 177 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ki mu pripadata še dve parkirni mesti v garaži in ima približno 150 kvadratnih metrov uporabne površine, plačal vrtoglavih 1,9 milijona evrov.
To pomeni približno 12.700 evrov na kvadratni meter. Rekorder med rabljenimi stanovanji je v Trnovem.
Stanovanje, ki je bilo zgrajeno leta 2016, meri 120 kvadratnih metrov, pripadajo mu klet in dve parkirni mesti v garaži. Cena? 1,3 milijona evrov oziroma 12.300 evrov na kvadratni meter.
In kljub visokim cenam nepremičninski trg po treh letih stagnacije znova cveti. "Trenutno se res vse prodaja," pravi Lazar.
Število prodanih stanovanj je v primerjavi z drugim polletjem lani zraslo za 30 odstotkov, število prodanih hiš za 20 odstotkov. Lazar razlog za to vidi v nižjih obrestnih merah, poleg tega pa se zaostruje pomanjkanje stanovanj.
"V Sloveniji nas je vedno več, obstoječa stanovanja so vse starejša, veliko več jih je zdaj tudi neuporabnih, nebivalnih in vsi ti faktorji dvigujejo tako število transakcij kot cene," meni Lazar.
In tako bo, napoveduje, še vsaj pol leta do leto dni. Kje je meja? "Meje ni, praktično," dodaja.
Če ne bo večjih gospodarskih ali političnih pretresov, na Gursu napovedujejo, da večjih sprememb trendov kmalu ni pričakovati.
