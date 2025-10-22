Svetli način
Slovenija

Nepremičninski trg znova cveti: 'Trenutno se res vse prodaja'

Ljubljana, 22. 10. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Manca Turk
Komentarji
33

Slovenski nepremičninski trg je v prvem polletju doživel preobrat. Po treh letih stagnacije spet cveti, in to kljub vse višjim cenam nepremičnin. V prvi polovici letošnjega leta so tako cene stanovanj kot tudi zemljišč dosegle rekordne vrednosti. Koliko torej stane kvadratni meter?

Na Rudniku si ogledamo trisobno stanovanje v Vili London."Tukaj imamo eno malo večjo dnevno sobo, kuhinjo, jedilnico z veliko teraso, ki ima res lep pogled na Ljubljano," razlaga direktor nepremičninske agencije Century 21 Dušan Lazar. 

Pa še predsoba, toaleta za goste, spalnici in večja kopalnica. Kakšna je cena? 950.000 evrov. 

"Nekje okoli 7000 evrov na kvadratni meter. Je treba vedeti, da je to luksuzno opremljeno z dragim pohištvom. In cena je tam nekje kot so povprečne cene v Ljubljani," pove Lazar. 

Kot v najnovejšem poročilu ugotavlja geodetska uprava, je srednja cena rabljenega stanovanja na ravni države v prvem polletju prvič prebila mejo 3000 evrov na kvadratni meter. V prestolnici, kjer so cene najvišje, pa se že približuje petim tisočakom. Pod slovenskim povprečjem pa sta Maribor in Celje.

"Tretjino po navadi dajo starši, kdaj pa kdaj tudi polovico ali več, ostalo pa so krediti na 30, tudi 40 let," pojasni Lazar. 

Najvišjo absolutno in relativno ceno je v Ljubljani in hkrati na ravni države doseglo novo stanovanje v luksuzni soseski Schellenburg. Kupec je za 177 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ki mu pripadata še dve parkirni mesti v garaži in ima približno 150 kvadratnih metrov uporabne površine, plačal vrtoglavih 1,9 milijona evrov.

To pomeni približno 12.700 evrov na kvadratni meter. Rekorder med rabljenimi stanovanji je v Trnovem.

Nepremičnine.
Nepremičnine. FOTO: Posnetek zaslona

Stanovanje, ki je bilo zgrajeno leta 2016, meri 120 kvadratnih metrov, pripadajo mu klet in dve parkirni mesti v garaži. Cena? 1,3 milijona evrov oziroma 12.300 evrov na kvadratni meter.

In kljub visokim cenam nepremičninski trg po treh letih stagnacije znova cveti. "Trenutno se res vse prodaja," pravi Lazar. 

Število prodanih stanovanj je v primerjavi z drugim polletjem lani zraslo za 30 odstotkov, število prodanih hiš za 20 odstotkov. Lazar razlog za to vidi v nižjih obrestnih merah, poleg tega pa se zaostruje pomanjkanje stanovanj. 

"V Sloveniji nas je vedno več, obstoječa stanovanja so vse starejša, veliko več jih je zdaj tudi neuporabnih, nebivalnih in vsi ti faktorji dvigujejo tako število transakcij kot cene," meni Lazar. 

In tako bo, napoveduje, še vsaj pol leta do leto dni. Kje je meja? "Meje ni, praktično," dodaja. 

Če ne bo večjih gospodarskih ali političnih pretresov, na Gursu napovedujejo, da večjih sprememb trendov kmalu ni pričakovati.

nepremičnine cene ljubljana gurs
Castrum
22. 10. 2025 20.51
Zanimivo bi bilo videti, da bi en raziskovalni novinar/ka vložil voljo in željo, ter pridobil podatke, koliko nepremičnin na Hrvaškem je v lasti Slovencev, ki so zaposleni v JS in državnuh službah. Trdim da vsaj 60%..
ODGOVORI
0 0
enajstdvanajst1
22. 10. 2025 20.49
KAKO NOR MORAŠ BITI DA ZIVIS V LJUBLJANI IN CELO ZIVLJENJE DELAS DA LAHKO NEKJE ZIVIS PA NITI NA KONCU NI TVOJE. JAZ ZIVIM V PREKMURJU MOGOCE RES IMAMO MALO MANJSO PLAČO AMPAK NA KONCU IMAMO VEČ PA VSE TRGOVINE IMAMO KOT V LJUBPLJANI PA ZRAVEN IMAMO IN MADARSKO IN HRVAŠKO IN AUSTRIJO VSE 15-20 MINUT Z AVTOM.
ODGOVORI
0 0
Castrum
22. 10. 2025 20.48
+1
A je kdo pomislil, da enormno povišanje plač v JS dviguje cene nepremičnin? Ssm prašam...
ODGOVORI
2 1
Artechh
22. 10. 2025 20.47
+0
Kr imejte visoke cene Ljubljančani, vi najbolj tujce podpirate
ODGOVORI
2 2
Združene države Evrope
22. 10. 2025 20.45
+2
Priseljenci vam dvigujejo cene. Ne rabiš bit znanstvenik. Priseljevanja je toliko, da enostavno ne moreš graditi tako hitro.
ODGOVORI
3 1
bor99
22. 10. 2025 20.43
+3
bolano
ODGOVORI
4 1
devlon
22. 10. 2025 20.41
+6
To zihr vse pokupi znanec, ki ze zdaj oddaja 20 stanovanj prek airbnb, pa je to tolk donosno, da lahko še kako luknjo kupi za investicijo. Tako da, razslojenost je vedno vecja.. vecina jih ima nic, pescica ima vsega prevec , a nikoli zadosti
ODGOVORI
7 1
PridiNaVIDMAX
22. 10. 2025 20.41
+5
Cveti za koga? Za Slovence sigurno ne, ker povsod kjer se kej prodaja, pride 30 balkancev in se vsi vselijo not in potem jih nemoreš več spravit ven. Prej se ti smejijo, pol bi te pa najraj iz kože dal.
ODGOVORI
6 1
devlon
22. 10. 2025 20.38
+3
Aha..super.. ker grejo place tud tako noro hitro gor..pa se pol pogliha
ODGOVORI
4 1
Delavec_Slo
22. 10. 2025 20.37
+5
Jankovič mali tudi kej prodaja!
ODGOVORI
6 1
supergigi
22. 10. 2025 20.31
+5
Kaj bo šele ko pride na trg obljubljenih 10.000 novih stanovanj 😂
ODGOVORI
6 1
fljfo
22. 10. 2025 20.34
+8
Ze...Ampak Maljevac pravi, da ta niso za Slovence
ODGOVORI
9 1
Delavec_Slo
22. 10. 2025 20.37
+2
Bojo bojo v tretjem mandatu
ODGOVORI
3 1
fljfo
22. 10. 2025 20.26
+5
Tako je, ko je Litijska postavila nove standarde....
ODGOVORI
5 0
Mad max
22. 10. 2025 20.26
+7
Jaz temu, da nepremičninski trg cveti in, da se vse prodaja žal ne verjamem. Plače so že nekaj let praktično enake, stroški so se precej povečali, hrana podražila in nam ostane zelo malo, da lahko kupimo te drage nep, ki so v zadnjih letih 2x poskočile
ODGOVORI
10 3
Perovskia
22. 10. 2025 20.30
+4
brez skrbi da velja. prodaja se vsemogoce in takih ki si lahko privoščijo je veliko zelo veliko. ratalo je ze tako, da kupijo stanovanje, da nimajo preveč dobička. poznam jih nekaj, ki imajo ze cez 30 stanovanj v Lj
ODGOVORI
6 2
2mt8
22. 10. 2025 20.25
+2
Prodajajo se, vendar se ne prodajo.
ODGOVORI
5 3
Defragment
22. 10. 2025 20.24
+5
Ko bo Zoki v Ljubljani zastrupil vodo s kanalom C0 in potem še zrak s svojo zažigalnico, potem bo šele trg zacvetel. In če upoštevam še dejstvo, da politika skrbi za genetsko diverziteto populacije naše prestolnice, potem pa mora kvadratni meter stati vsaj 20.000 €.
ODGOVORI
6 1
ptuj.si
22. 10. 2025 20.24
+6
Po letih stagnacije? Zadnja leta se nepremičnine redno prodajajo.
ODGOVORI
7 1
Jožajoža
22. 10. 2025 20.22
-6
a ne, da nam pod golobom ne gre slabo.
ODGOVORI
3 9
fljfo
22. 10. 2025 20.25
+8
Odlično! Predvsem s.p.ji so maravnost navdušeni nad Golobom
ODGOVORI
9 1
JB2024
22. 10. 2025 20.21
-4
Tako bo še pol leta? Ker želite takoj še večji naval?
ODGOVORI
0 4
galeon
22. 10. 2025 20.20
+2
In vsi kvazi blebetavčki, ki govorijo, da bodo cene padle, so se poskrili. Nikoli ni nobena cena ničesar padla in tudi v prihodnosti ne bo.
ODGOVORI
5 3
ACC0
22. 10. 2025 20.36
+2
Potres v ljubljani bi bistveno spremenil cene navzdol.
ODGOVORI
3 1
Veščec
22. 10. 2025 20.19
+6
pa to je to.dnar iz štunfa ven,pa nepremičnino kupit.bolš to kot pa u neke delnice,sklade.ima folk še dnarja,ja
ODGOVORI
6 0
