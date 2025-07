Nepremičninskega davka v tem mandatu ne bo

Minister za finance Klemen Boštjančič je v zadnjih mesecih sicer večkrat namignil, da se ideja o nepremičninskem davku morda ne bo obdržala. Povzročila je tudi ogromno razburjenja, izhodišča so v fazi javne obravnave prejela več kot 500 pripomb.

In danes, devet mesecev pred volitvami, so nepremičninski davek vendarle opustili in se bodo namesto tega, pravijo, raje lotili celovitejših rešitev. Med drugim naj bi se osredotočili na krepitev pravne varnosti lastnikov in najemnikov padenimo, tudi učinkovitejšem reševanju najemnih sporov – če najemnik, denimo, ne želi plačevati stroškov ali na drugi strani, če lastnik ne plačuje za vzdrževanje in popravila. V tem segmentu bodo sodelovali z ministrstvom za pravosodje.

V pripravi so tudi izboljšave sistema registracije najemnih pogodb. Lastniki stanovanj namreč pogosto prijavljajo veliko nižje najemnine od dejanskih, kar vpliva na višino plačanega davka, ali pa svoja stanovanja enostavno oddajajo "na črno".

Za podrobnejša pojasnila o rešitvah, ki jih načrtujejo, minister za finance danes sicer ni bil na voljo, z ministrstva za finance so sporočili, da bodo spremembe podrobneje predstavili predvidoma prihodnji teden.