'Nepremičninski balon je že precej napolnjen, kdaj bo počil, nihče ne ve'

Remec je v svoji napovedi navedel, da so podražitve stroškov gradnje na Hrvaškem in v Avstriji nižje kot pri nas, kar bi že lahko bil vzrok za prenapihnjen nepremičninski balon.

Po njegovih besedah večina kupcev stanovanja kupuje kot naložbo, kdor pa jih dejansko potrebuje, ne more priti do njih. Na stanovanjskem skladu bodo sicer v kratkem zgradili 2000 novih neprofitnih stanovanj.

Izvršni direktor Reitenburga Matej Sodin je priznal, da zadnje podražitve vplivajo tudi na njihov nepremičninski projekt Schellenburg. Sicer pa so v zadnjih treh letih deležni "unikatne rasti". Če so tako na začetku prodajali po dve stanovanji na mesec, jih zdaj prodajo tudi po štiri do šest in to po bistveno višjih cenah. Trenutno so prodali okoli 45 odstotkov vseh stanovanjskih enot.

Po Sodinovih besedah se je zakonodaja na nepremičninskem področju v zadnjih letih poenostavila, dodaten stimulus za nakupe nepremičnin pa sta povečanje neto dohodka prebivalstva in znižanje davka na oddajo nepremičnin. Prav tako je v interesu Slovencev imeti visoke cene nepremičnin, saj je kar 80 odstotkov državljanov tudi lastnikov stanovanj. Prav zaradi tega ni v interesu nobene vlade določiti visok davek na nepremičnine. Vse to skupaj bo, tako Sodin, privedlo do rasti trga.

Partner v Equinoxu Matej Rigelnik je ocenil, da je zaradi ekspanzivne politike centralnih bank in posledično velike količine denarja v obtoku trenutno več balonov, ne le nepremičninski. V času, ko se bodo obrestne mere zvišale, so po njegovem prav tako boljše alternative vlaganju v nepremičnine.

Ob skorajšnji gotovosti v dvig obrestnih mer se bodo cene nepremičnin verjetno umirile, je napovedal Remec. Po besedah Sodina pa obstaja močan indic, da se trend rasti cen nepremičnin ne bo bistveno spremenil.