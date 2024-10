Nepremičninski sklad pokojninskega zavarovanja bo gradil stanovanja

Med načrtovanimi stanovanji bodo po njegovih besedah tako najemna kot tudi oskrbovana najemna stanovanja. Za vsa se uporabljajo tehnični normativi in standardi, ki veljajo za oskrbovana stanovanja. Njihova velikost bo v razponu od 45 do 65 kvadratnih metrov, namenjena pa bodo enočlanskim ali dvočlanskim gospodinjstvom. Ko bodo stanovanja dograjena, bo objavljen razpis, komisija pa bo glede na postavljena merila sestavila prednostno listo.

Stanovanja bodo v občinah Ajdovščina, Kranj, Maribor, Novo mesto, Ptuj in Ribnica, zgradili pa naj bi jih v obdobju od zadnje četrtine leta 2025 do konca leta 2027. V Kranju že gradijo 57 stanovanj, prav tako dela že potekajo v Novem mestu, kjer bo 20 stanovanjskih enot, pa tudi v Ribnici je projekt v teku, je dejal direktor sklada Andrej Hudoklin .

Približno polovico potrebnega zneska za gradnjo bo prispeval sklad, za ostalo polovico pa bi prosili Razvojno banko Sveta Evrope za posojilo. Vlada je na torkovi seji odbora za gospodarstvo soglašala z morebitno odobritvijo posojila razvojne banke skladu v višini do 20 milijonov evrov. Pri kreditih za financiranje projektov v Sloveniji mora vlada skladno s statutom banke namreč odobriti kredit z izjavo. O odobritvi posojila sicer odloča administrativni svet banke, je v torek sporočil urad vlade za komuniciranje.

Sklad ima že več kot 3200 namenskih stanovanj, torej stanovanj za starejše, v 116 krajih po Sloveniji, od tega 469 oskrbovanih najemnih stanovanj. Povprečna najemnina za namenska stanovanja znaša 5,01 evra za kvadratni meter, za oskrbovana stanovanja pa 7,98 evra za kvadratni meter. Stanovanjske stroške medtem zaračunavajo posebej. Zainteresirani lahko več podatkov dobijo na spletni strani sklada www.ns-piz.si.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pravna oseba, ki posluje kot gospodarska družba v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom o gospodarskih družbah. Njegov ustanovitelj in edini družbenik je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Funkcijo skupščine sklada izvaja svet Zpiza, ki imenuje nadzorni svet.