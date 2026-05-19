Slovenija

Nepremičninski sklad v Kranju odprl 57 stanovanj za starejše

Kranj, 19. 05. 2026 15.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
57 novih stanovanj za starejše

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v Kranju uradno odprl 57 najemnih stanovanj, prilagojenih starejšim. Razpis za najem stanovanj za starejše od 65 let je odprt do 1. junija. Hkrati v novi soseski Kranjska iskrica poteka tudi predaja ostalih več kot 200 stanovanj.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v 57 stanovanj v novi kranjski stanovanjski soseski investiral skoraj devet milijonov evrov. Stanovanja so velika od 33 do 70 kvadratnih metrov in so primerna za bivanje ene ali dveh oseb. Stanovalcem je na voljo tudi opremljen skupni prostor za druženje s skupno teraso ter 49 parkirnih mest, od tega osem za invalide.

Stanovanja so namenjena starejšim od 65 let, katerih zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Višina mesečne najemnine se giblje med 298 in 648 evri, razpis za najem pa je odprt do 1. junija. Kot je povedal direktor sklada Andrej Hudoklin, je zanimanje precejšnje, zato je prepričan, da bodo stanovanja, ki bodo predvidoma vseljiva avgusta, lahko zapolnili.

Sklad ima že več kot 3300 stanovanj po 116 krajih v Sloveniji. Trenutno gradijo še nova stanovanja v Novem mestu, na Ptuju in v Ribnici, dodatna stanovanja pa bo sklad gradil tudi v Mariboru in Ajdovščini. Poleg tega se z lokalnimi skupnostmi dogovarja za nadaljnjo širitev mreže. "To se mi zdi pomembno glede na trend starajoče družbe in da si mnogi starejši svojih domov ne morejo prilagoditi, ne spadajo pa v skupino prebivalstva, ki bi večinoma načrtovala nakup novega stanovanja ali hiše," je dejal Hudoklin.

Povedal je, da ima sklad tudi v Kranju že nekaj stanovanj, ki so ves čas zapolnjena. "V splošnem to velja za vsa naša stanovanja, tako namenska najemna kot oskrbovana. Vse pogodbe se sklepajo za nedoločen čas in fluktuacije imamo relativno malo," je pojasnil. Povedal je tudi, da imajo v pogodbenih določilih zelo jasne omejitve, kar se tiče razpolaganja s stanovanji, in da pojav morebitnih kršitev, ki so lahko razlog za odpoved najemne pogodbe, budno spremljajo.

Seznanjeni so z razmerami na Bledu, kjer so poleg njihovih oskrbovanih stanovanj tudi oskrbovana stanovanja, ki so bila prodana na trgu. "Tam vemo, da je bilo v preteklosti veliko oglasov in trženja na spletnih platformah, kakršna je Booking. Nismo pa česa takega opazili, kar se tiče naših stanovanj," je povedal. Najboljši nadzor sicer običajno izvajajo najemniki sami, saj jih ob kakšnem morebitnem nenavadnem dogajanju v sosednjem stanovanju hitro obvestijo.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je novih namenskih najemnih stanovanj za starejše v Kranju zelo vesel. Kot je poudaril, je to ogromna pridobitev za Kranj, zlasti za izboljšanje življenja starejših. S projektom sledijo zastavljeni strategiji varstva starejših v Mestni občini Kranj.

FOTO: Bobo

Namenska najemna stanovanja sklada so le del vseh stanovanj v novi soseski Kranjska iskrica, katere investitor je podjetje Emeco nepremičnine, ki je del kranjske družbe Iskraemeco, znane po izdelavi števcev. Skupaj bo nova soseska v desetih stolpičih štela okoli 400 stanovanj.

Kot je povedal direktor Emeco nepremičnin Oktavijan Aram, so stanovanja v prvi fazi zgrajena in tudi že prodana. Od 57 stanovanj, ki so jih predali skladu, je že predanih tudi nekaj drugih stanovanj, za 202 stanovanji pa je pridobivanje uporabnega dovoljenja v zaključni fazi in bo vselitev predvidoma stekla junija.

FOTO: Bobo

Medtem je v gradnji tudi druga faza, ki obsega 133 stanovanj. Ta bodo v uporabo predvidoma predana konec prihodnjega leta. Celotna investicija je vredna okoli 80 milijonov evrov, prihodkovno pa naj bi prinesla okoli 100 milijonov evrov, je pojasnil Aram. Večina kupcev je Kranjčanov. To je, kot je dejal, kar precejšnje presenečenje, saj so glede na cenovno ugodnost pričakovali, da bo precej zanimanja iz Ljubljane.

