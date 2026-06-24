Nepremičninski trg: cene v nebo, a kupcev ne manjka

Predvsem novogradnje so tiste, ki potiskajo cene navzgor. Nova stanovanja so se v samo treh mesecih podražila za 7,3 odstotka, nove hiše za pet odstotkov – skupni dvig pri novogradnjah je tako 6,9 odstoten.

"Niti najmanj ni presenečenje, pričakovala se je rast cen, predvsem na račun pomanjkanja ustreznih nepremičnin, kar seveda dviguje njihovo ceno. Drugi razlog pa seveda, da se je prebivalstvo malce opogumilo in začelo kupovati s hipotekarnimi posojili, tudi zaradi nekoliko bolj ugodnih obrstnih mer, kot so bile v preteklih letih," razlaga Danijel Lovšin iz Casabela nepremičnin.

Rast cen je nekoliko nižja pri rabljenih nepremičninah – ta znaša 2,3 odstotka. Rabljene hiše so zrasle za 0,9 odstotka, stanovanja pa za 3,2 odstotka. Seveda pa se številke precej razlikujejo med regijami. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Marboru, za kar 5,5 odstotka, zanimiv pa je preobrat v Ljubljani, kjer so se nekoliko pocenila, sicer le za 0,3 odstoka.