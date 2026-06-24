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Nepremičninski trg: cene v nebo, a kupcev ne manjka

Ljubljana / Maribor / Koper, 24. 06. 2026 19.46 pred 51 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Jaka Vran
Stanovanja v Ljubljani

Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji še kar rastejo. Lani celo bolj, kot so sprva ocenjevali, in ta trend se je nadaljeval tudi v prvem četrtletju letošjega leta. Najbolj so se v zadnjih mesecih podražile novogadnje. Kje? Izstopa predvsem Maribor, presenetljivo pa so se – sicer za malenkost – pocenila rabljena stanovanja v Ljubljani. In vse se prodaja.

Predvsem novogradnje so tiste, ki potiskajo cene navzgor. Nova stanovanja so se v samo treh mesecih podražila za 7,3 odstotka, nove hiše za pet odstotkov – skupni dvig pri novogradnjah je tako 6,9 odstoten.

"Niti najmanj ni presenečenje, pričakovala se je rast cen, predvsem na račun pomanjkanja ustreznih nepremičnin, kar seveda dviguje njihovo ceno. Drugi razlog pa seveda, da se je prebivalstvo malce opogumilo in začelo kupovati s hipotekarnimi posojili, tudi zaradi nekoliko bolj ugodnih obrstnih mer, kot so bile v preteklih letih," razlaga Danijel Lovšin iz Casabela nepremičnin.

Rast cen je nekoliko nižja pri rabljenih nepremičninah – ta znaša 2,3 odstotka. Rabljene hiše so zrasle za 0,9 odstotka, stanovanja pa za 3,2 odstotka. Seveda pa se številke precej razlikujejo med regijami. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Marboru, za kar 5,5 odstotka, zanimiv pa je preobrat v Ljubljani, kjer so se nekoliko pocenila, sicer le za 0,3 odstoka.

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"Posebno za mlade ljudi je to žalostno, da so tako visoke cene in bi morali res nekaj narediti na tem," meni ena od naključno vprašanih. Da so cene previsoke menita tudi druga dva sogovorniika. "Ni problem, da so nepremičnine drage, ampak da razen mešetarjenja z zemljišči in trgovanja ni drugih ukrepov," pa meni še ena od vprašanih.

Rast cen kaže tudi popravljena statistika za lansko leto. Če je veljalo, da so se vse stanovanjske nepremičnine podražile za 5,8 odstotka, zdaj podatki kažejo, da je bila rast 7,4 odstotna. Kljub temu pa je povpraševanja še vedno veliko – v prvem četrtletju je znašala skupna vrednost prodanih stanovanjskih nepremičnin 499,7 milijona evrov.

Da zaenkrat še ne moremo govoriti o nepremičninskem 'balonu', meni Lovšin. "Vendar so cene izjemno visoke in so presegle kupno moč prebivalstva, ob pomanjkanju ustreznih nepremičnin pa se lahko cene še dvigujejo," še dodaja.

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KOMENTARJI5

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kekyooo
24. 06. 2026 20.38
na koncu če črto potegneš je potem bolje dajat 700€ za najemnino za stanovanje, pa 500€ vsak mesec v delnice. če gledaš povprečni donos 7% na leto boš v 30 letih kokr bi kredit za bajto uzeu vse skupaj investiral 180.000€ in v 30 letih s povprečnim donosom je to 600.000€ pa maš za penzijo.
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0 0
Delboy Trotter
24. 06. 2026 20.33
Največ kupujejo tisti ki že imajo nepremičnine. Če je pa nimaš je velika verjetnost da je ne boš nikoli niti imel.
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0 0
Pobrskaj po svoji pameti
24. 06. 2026 20.03
Privoščijo si jih pa lahko tisti, ki zdaj tarnajo, da bi bilo treba ukiniti zimski regres. A ne g. Cvar?
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0 0
jung
24. 06. 2026 20.20
Kupujejo tisti, ki ne čakajo na božičnico in dvig minimalca ampak porabijo svojo energijo za delo in osebnostno rast.
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0 0
tech
24. 06. 2026 19.51
"Nepremičninski trg: cene v nebo, a kupcev ne manjka" itak, ker kupujejo eni in isti. Tudi po cela nadstropja in ključe pospravijo v sef. Mi je pravil kolega, ki nadzira za banke, da je večina prodanih stanovanj kjer imajo nadzor praznih.
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