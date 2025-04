Nepremičninski trg se ohlaja, cene pa še naprej rastejo

Primat ohranja prestolnica, sledi pa ji Obala. Na ravni države so cene stanovanj zrasle za 10 odstotkov. Srednja cena rabljenega stanovanja v Ljubljani je presegla 4500 evrov na kvadratni meter, kar je skoraj 500 evrov več kot leto prej. Znotraj posameznih območij so bile te vrednosti še višje - Rudnik skoraj 4900, Center, Vič, Brdo in Vrhovci pa skoraj 4800 evrov na kvadrat.

Kaj pa na Obali? Srednja cena stanovanj v vseh obalnih mestih je lani znašala dobrih 4300 evrov na kvadratni meter, kar je denimo več kot v alpskem turističnem območju, kjer je bila dobrih 3800 evrov na kvadrat.

kaj pa cene hiš in zazidljivih parcel? Te so bile na ravni države višje za devet oziroma 17 odstotkov. Srednja pogodbena cena hiše s pripadajočim zemljiščem je bila lani 165 tisočakov, torej 24.000 evrov več kot leto prej.

In tudi za hišo je bilo treba največ odšteti v Ljubljani - dobrih 400 tisočakov, v priljubljenih gorenjskih krajih kakih 50 tisočakov manj, na Obali dobrih 300.000 evrov.

Na Gursu pričakujejo, da bo število nakupov nepremičnin padalo tudi letos. In če se bo enak trend nadaljeval zlasti pri stanovanjih, bi lahko govorili o novi krizi nepremičninskega trga, pravijo. Pričakujejo tudi umirjanje rasti cen, večjega in nenadnega upada pa zlasti v Ljubljani ni pričakovati.