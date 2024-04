Nepremičninski trg 2023: upadanje kupoprodaj, cene so rasle

V letu 2023 se je na slovenskem nepremičninskem trgu že drugo leto nadaljeval trend upadanja kupoprodaj nepremičnin, medtem ko so cene še naprej rasle. Ob upadanju števila transakcij, rekordno visokih cenah nepremičnin in zemljišč za njihovo graditev se zdi, da smo že dosegli vrh nepremičninskega cikla in prehajamo v fazo upočasnitve oziroma ohlajanja trga na ravni celotne države, ugotavlja Gurs.