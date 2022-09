Nepremičninski trg: že zaznan padec transakcij, nekoliko nižje tudi cene

Ajda Mrzel Kaluža (Arvio, platforma za vrednotenje nepremičninskega trga) je strokovnjakinja, ki se že vrsto let ukvarja z nepremičninskim trgom. V družbi so pripravili analizo zadnjega letošnjega četrtletja, torej za april, maj in junij, ki jo je Mrzel Kaluževa predstavila na spletnem seminarju z naslovom Partners in dime. Kot je dejala, se razmere v svetu poznajo tudi na nepremičninskem trgu. Zaznali so namreč kar 15-odstotni upad števila transakcij, prav tako so zaznali okoli 2,5-odstotno znižanje cene kvadratnega metra stanovanja. "Trend se je že obrnil. Drugi kvartal že kaže precejšnje umirjanje," pravi Mrzel Kaluževa in dodaja, da nekako ocenjujejo, da so cene na kvadratni meter v Ljubljani nižje za okoli 200 do 250 evrov. Prodajalci se očitno že zavedo, da ne morejo računati na vrednosti, ki so bile dosežene v zadnjem lanskem kvartalu, ko so bile rekordne. Prav tako se že pozna večja negotovost pri razmišljanju o nakupu nepremičnine kot naložbe.