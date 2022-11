Nepremišljeni vozniki so se za las izognili nesreči

Na Darsu ob objavi posnetkov opozarjajo predvsem na to, da sta ustavljanje za počitek ter sprehajanje na odstavnem pasu na avtocestah prepovedana in tudi nevarna. Odstavni pas je namreč namenjen zgolj ustavljanju v sili. Če pa se morate ustaviti, svetujejo, da vklopite utripalke, oblečete odsevni jopič in postavite varnostni trikotnik. Ne stojte na cestišču, ampak se takoj umaknite za ograjo, še poudarjajo. Ustavljanje na pasu za počasna vozila pa je še bolj nevarno, opozarjajo, saj lahko tam pride do naleta vozil.