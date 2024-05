Nepričakovan obisk v pisarni: iz stropne luči pokukala kača

Uslužbenkam Policijske uprave Koper je v sredo adrenalin po žilah pognala nepričakovana gostja. Kot so zapisali na svojem uradnem profilu na Facebooku, so administratorke ugotovile, da jih nekdo opazuje. Pogledale so proti stropu in videle, da je nad pisalno mizo izza luči pokukala mala glavica.

Ko so malo bolje pogledale, so videle, da iz stropne luči leze kača. "Pogumni sodelavci so zadevo takoj vzeli v svoje roke. Malo kačo so seveda rešili in jo izpustili v bližnje grmovje," so zapisali v objavi in nepovabljeni obiskovalki zaželeli veliko sreče.