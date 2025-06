Nepričakovana zmagovalca globalizacije sta revni in sredni sloj

Podatki so popravljeni za inflacijo in neenakost kupne moči med državami, zato odražajo realne in primerljive materialne standarde. Podatki iz drugih virov, kot je Svetovna banka (SB), kažejo podobno.

Podobno močno so zrastli dohodki tistih na sredini (5. in 6. decil), medtem ko se je položaj na vrhu (zgornji decil oziroma zgornjih 10 odstotkov) izboljšal s počasnejšim tempom (za okrog 60 odstotkov).

Trump, Cass in drugi globalizacijski skeptiki bi se mogoče odzvali na ta dejstva s kritičnim strinjanjem. Verjetno bi dejali, da so na svetovni ravni v zadnjih desetletjih res izrazito napredovale nebogate družbene skupine. Toda to naj bi se zgodilo zgolj zato, ker so razvijajoče se države s pomočjo prostotrgovinskih dogovorov razgradile in oropale razviti del sveta, kot sta ZDA in Evropa. Poenostavljeno: v razvitem svetu se revni in srednji razred nista premaknila nikamor, razen mogoče navzdol.

To ne drži. Evropski spodnji decil je v zadnjih štirih desetletjih podvojil svoj življenjski standard. Tisti na sredini dohodkovne lestvice so zrastli za približno 60 odstotkov. Ameriški spodnji decil je v istem času stagniral (ali zrastel za 20 odstotkov, če izhajamo iz podatkov SB); tisti na sredini ameriške dohodkovne lestvice so zrastli za približno 50–60 odstotkov, tako kot v Evropi. Enako velja za Američane v 2. ali 3. decilu (na spodnjem delu lestvice) in tiste v zgornjem srednjem razredu (7. in 8. decil). Po nedavnih podatkih Kongresnega proračunskega urada (KPU) se je razpoložljivi dohodek spodnjih 20 odstotkov Američanov med letoma 1979 in 2019 celo podvojil.