Iz strojev za sanacijo posledic neurja ukradli 500 litrov nafte

"Ne morem verjeti, da se to dogaja tudi v fazi intervencije," je dejal župan Borut Sajovic. Lastniki strojev so o kraji po njegovih besedah obvestili policiste, preiskava je v teku.

Kot so pojasnili na Policijski upravi (PU) Kranj, je bilo do sedaj zbranih obvestilih iz šestih delovnih strojev odtujenih okoli 500 litrov goriva. "Prebivalce sproti seznanjamo s samozaščitnimi ukrepi in apeliramo na sporočanje informacij o sumljivih osebah ali vozilih, razdeljeni pa so bili tudi letaki pred krajami," so dodali.

Do vasi se v nujnih primerih pride s terenskimi vozili

Dela se tako na severni kot južni strani Jelendola po njegovih navedbah nadaljujejo, poskušajo vzpostaviti dostop do vasi tudi z osebnimi vozili. Če želijo priti do vasi, je pojasnil, začnejo s spodnje strani, do predora, nato nadaljujejo z zgornje strani. Čez Podljubelj se do vasi da priti, če je nuja, s terenskimi vozili. "Rabimo pa še dostop za osebna vozila in gradbeno mehanizacijo," je dejal župan. Sanirati morajo še dva podora na južni strani, kar je trenutno njihov glavni intervencijski cilj.