Nepridipravi 'izropali' športno igrišče: s tribun odnesli lesene deske

"Z ogorčenjem sporočamo, da je bilo športno igrišče Beti, v katerega smo v zadnjem obdobju vložili veliko truda in finančnih sredstev, tarča vandalizma," so sporočili z Občine Metlika. Neznani storilci so namreč s tribun odtujili več lesenih desk in s tem povzročili visoko finančno škodo. V letu 2024 so na območju nekdanjega športnega kompleksa Beti izvedli dve veliki investiciji v skupni vrednosti več kot 350.000 evrov.

Kot so dejali, jih je to neodgovorno dejanje šokiralo. "Nikakor ne moremo razumeti, da nekdo uničuje nekaj, kar gradimo za skupnost, predvsem za mlajšo populacijo, ki potrebuje varno in spodbudno okolje za igro, gibanje in šport," so sporočili na svoji spletni strani.

"Ostro obsojamo vsakršno uničevanje skupne infrastrukture in pozivamo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da to nemudoma sporočijo pristojnim organom ali občinski upravi," so dodali.