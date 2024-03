Tatovi odnesli baker: motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Črnomelj na svoji spletni strani poroča o občasnih motnjah s pitno vodo v naseljih, ki so odvisna od višinskega vodovoda. V noči na sredo so v objekte vodne oskrbe v Doblički Gori in Rodinah vdrli tatovi, ki so uničili opremo (krmilni in napajalni kabli, krmilne omare) in odnesli baker.

Slednji opravlja funkcijo prevajanja električne energije za potrebe oskrbe prebivalcev s pitno vodo, so pojasnili na komunali in objavili fotografije nastale škode.