Neprijavljeno srečanje ljubiteljev predelanih vozil tokrat v Velenju

Policisti so zaznali več kršitev cestno prometnih predpisov, po do sedaj zbranih podatkih so v štirih primerih izdali plačilne naloge. Kot so dodali, so s prisotnostjo na kraju preprečili hujše kršitve. Glede organizatorjev shoda nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Nedavno so policisti v Ljubljani obravnavali prav tako neprijavljeno srečanje, več mladih se je namreč zbralo v garažni hiši, kjer so opazovali objestno vožnjo osebnih vozil. Eden od voznikov je celo trčil v železne stebričke, nato pa še v betonski steber. Policisti so izdali 15 plačilnih nalogov in pet opozoril, opravili so tudi 36 preizkusov z alkotestom, a so bili vsi negativni.