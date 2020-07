Neprijeten telesni vonj je za 2020 »odpovedan«

Poizkusite poletje opisati z vonjem? Po čem vam diši? Vonjate svežino, brezskrbnost, igrivost in sproščenost? Ali ravno obratno - takoj, ko pomislite na poletje in višje temperature v ozračju, pomislite na potenje in neprijtene telesni vonj?

To, da se potimo, ni le nekaj povsem normalnega, ampak je za naše zdravje tudi nekaj zelo nujnega. Potenje poskrbi, da se naše telo ne pregreje. Ko nam je vroče, ko pojemo kaj pekočega, ko občutimo stres, smo nervozni ali nas je strah, naši možgani sporočijo žlezam znojnicam naj začnejo delovati. Posledica njihovega delovanja je pot, ki pa, ko se posuši na naši koži, poskrbi, da se naše telo ohladi.

icon-expand Nelipot FOTO: Nejc Pernek

Našli smo še nekaj zanimivosti o potenju. Povprečen človek ima na svojem telesu skoraj 3 milijone žlez znojnic. Obstajata pa dva tipa žlez. Ekrilne žleze imamo po celem telesu, aktivne so od rojstva naprej. Njihova osnovna naloga je termoregulacija telesa. Apokrine žleze, ki jih imenujemo tudi žleze dišavnice, postanejo aktivne šele v času pubertete, imamo jih predvsem na predelu pazduh in dimelj. Najmanj žlez znojnic imamo na hrbtu, največ pa jih imamo na stopalih in na predelu pazduh. Zanimivo je tudi, da imajo ženske v povprečju sicer večje število žlez znojnic, a pri moških so te bolj aktivne in proizvajajo več potu. Pot, ki nastane kot posledica čustvenega stanja, razvije najbolj neprijeten vonj. Sprosti se namreč iz apokrinih žlez in je v primerjavi s potom, ki se sprosti iz ekrilnih žlez bolj oljnat. Ker vsebuje tudi lipide in beljakovine, je zelo privlačen za bakterije. Pot sam po sebi je sicer brez vonja. Ta neprijeteni vonj, ki ga povezujemo s potenjem, je posledica vzajemnega delovanja bakterij in potu. In ker več kot milijon bakterij živi na naših pazduhah, so prav pazduhe tisto mesto, kjer najpogosteje zasmrdimo. Pomembno! Ne omejujte potenja, boj napovejte le bakterijam. Vonj po potu je nekaj, kar vsakemu izmed nas lahko pokvari še tako lep in sproščen poletni dan. Normalno je, da si vsi želimo prijetno dišati in ravno zaradi tega uporabljamo različne izdelke za osebno nego, ki se z nami borijo proti nastanku neprijetnih telesnih vonjav. A vsi izdelki, ki jih trg ponuja, ne delujejo na enak način, prav tako pa tudi vsi niso enako učinkoviti. Na trgu obstajajo antiperspiranti in dezodoranti. Anitiperspiranti s pomočjo aluminijevih soli, začasno zaustavijo delovanje naših žlez znojnic in s tem zmanjšajo potenje. Delujejo tako, da v žlezah ustvarijo želatinast čep, ki prepreči prehod potu na površje kože. Ker se posledično manj potimo, dnevna uporaba antiperspirantov ni priporočljiva. Dezodoranti pa za razliko od antiperspirantov, ne ustavljajo delovanja žlez znojnic in potenja, ampak delujejo na bakterije. S sestavinami, ki jih vsebujejo, ustvarjajo neugodno okolje za njihovo rast in zato se neprijeten vonj po potu na naši koži in oblačilih ne razvije. Ravno zaradi tega, ker z njihovo uporabo potenja ne ustavimo, so dezodoranti do našega telesa prijaznejši. Sploh priporočljivi so tisti, ki so narejeni iz naravnih sestavin in ki ne vsebujejo alkohola. Ta se sicer učinkovito bori proti bakterijam, a poleg slabih ubije tudi dobre bakterije, posledica pa je suha in dražeča koža pod pazduhami.

icon-expand Nelipot FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj je ključno, da uporabljamo dezodorant, narejen na osnovi naravnih sestavin? Dezodorant je le en izmed produktov, ki ga dnevno uporabljamo za nego telesa. Na svoje telo ga nanašamo redn in to na enega najbolj občutljivih delov, na predel pazduh. Sestavine, ki jih dezodorant vsebuje, se preko kože absorbirajo v telo in gredo v naš krvni obtok. Ko so sestavine za nas škodljive, nosi posledice naše zdravje. Zato je pomembno, da smo pri izbiri dezodoranta premišljeni in da uporabljamo izdelke narejene na osnovi naravnih, neškodljivih sestavin. Čeprav se beseda »naravno« v svetu izdelkov, namenjenih osebni negi, pogosto povezuje z nežnim in neučinkovitim delovanje, zares ni tako. Pa poglejmo kakšna je filozofija v ozadju delovanja naravnih dezodorantov. Dezodoranti, narejeni na osnovi naravnih sestavin, se proti bakterijam borijo tako, da ohranjajo naravno floro kože v ravnovesju. Res, da vsebujejo za telo neškodljive sestavine, a te imajo učinkovit antibakterijski učinek. Ena izmed takšnih sestavin je vsestranska soda bikarbona. Učinkovito se bori proti nastanku slabih bakterij, pri tem pa ne poruši naravne flore kože, kot se to zgodi, če dezodorant vsebuje alkohol. V veliko pomoč sodi bikarboni v boju proti bakterijam so tudi različna olja. Ta so naravnim dezodorantom dodana tudi zaradi njihovega antibakterijskega, kot tudi protivnetnega in negovalnega učinka. Še ena pomembna lastnost ločuje učinkovite naravne dezodorante od drugih. In to je, kakšen vonj se na vašem telesu razvije nekaj ur po nanosu. Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da se je po nanosu dezodoranta, na vaši koži razvil nek tretji vonj. To, kar ste zaznali, je bila zmes vašega telesnega vonja in vonja vašega dezodoranta. Pri naravnih deozorantih pa do tega ne bo prišlo. Edina posledica je ta, da vonja enostavno ne bo. Če so bili še pred nekaj leti prisotni vsesplošni pomisleki, da naravna kozmetika ni učinkovita, pa dandanes številni produkti dokazujejo ravno nasprotno. Dezodoranti, narejeni na osnovi naravnih sestavin, so največkrat še bolj učinkoviti. Največji premik na tem področju je brez dvoma naredila slovenska kozmetična znamka Nelipot. Popolnoma naravna dezodorantna krema je v prvi sezoni projekta Štartaj, Slovenija! prepričala uporabnice in uporabnike, da so s svojimi nakupi potrdili, da si zasluži naziv »Hit produkt leta 2016«. Resničnost obljube, da Nelipot dezodorant kjub temu da je naraven, deluje, pa potrjujejo redne uporabnice in uporabniki, ki si vsako leto znova zaželijo nove različice njihovih dezodorantov. To poletje je Nelipot razveselil številne. Na prodajne police je namreč postavil kar dva nova, sveža in poletna vonja. Nova Nelipot dezodoranta v stiku CAHEN in ANGELC vsebujeta izključno ekološko certificirane sestavine rastlinskega izvora, ne vsebujeta alkohola, sta dermatološko testirana, prihajata v biorazgradljivi embalaži in sta zmešana ročno, to ju dela še toliko bolj edinstvena.

icon-expand Nelipot FOTO: Arhiv ponudnika