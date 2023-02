Neprijetna izkušnja uporabnika z Darsom: dve e-vinjeti za eno registrsko tablico

Rok Kostanjšek je na družbenem omrežju Tik Tok delil svojo izkušnjo z nakupom e-vinjete. Kot je pojasnil, je oktobra lani kupil avto in hkrati tudi e-vinjeto. Decembra pa je v dar dobil še eno vinjeto. "Ta, ki mi jo je kupil, pač ni vedel, da jo že imam, in tudi, ko je vpisal mojo tablico na Darsovi strani, mu ni povedalo, da je na to tablico že vezana vinjeta. Naslednji dan sem takoj klical na Dars in pojasnil zadevo, da smo pač po nesreči kupili še eno vinjeto in če mi lahko prosim to zadevo vrnejo oz. nekaj naredijo, ker se mi ne zdi smiselno, da imam dve vinjeti na enem avtu."

Svetovali so mu, naj pošlje zahtevek, kar je tudi storil, nato pa prejel odgovor, da je njegov zahtevek zavrnjen. "V obrazložitvi je pisalo, da so ugotovili, da smo za to registrsko označbo kupili dve letni vinjeti. 8.10.2022 sem kupil prvo vinjeto in potem še 25.12.2022 tisto, ki sem jo dobil za darilo. Tukaj na dolgo piše, da sem se imel čas pritožiti samo en mesec od nakupa prve vinjete, torej bi se moral pritožiti 7. novembra, ampak drugo vinjeto sem kupil 25.12!" je bil razburjen. Ker se je pod to nesmiselno obrazložitev podpisal tudi sam predsednik uprave Darsa, je bil Kostanjšek zgrožen nad njihovim odnosom do strank, napovedal je tudi, da jih bo tožil.