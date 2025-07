Neprilagojena hitrost letos vzrok že za 25 smrtnih žrtev

Kako zelo je pomembno ostati zbran za volanom tudi na daljši poti in kako nujno je aktivno spremljati prometni tok okoli sebe, je na najbolj grozovit način pokazala tudi nedavna nesreča s petimi smrtnimi žrtvami (in še dvema ponesrečenima) na avtocesti A1 iz Maribora proti Ljubljani v bližini Slovenskih Konjic. Kombinirano vozilo ukrajinskih registrskih oznak je namreč silovito trčilo v zadnji del oziroma prikolico težkega tovornjaka, ki je stal v koloni pred zožitvijo zaradi cestnih del. Javna agencija RS za varnost prometa

Policija nesrečo sicer še preiskuje, "toda vsi indici kažejo na to, da gre za kombinacijo neprilagojene hitrosti, verjetno tudi nezbranosti in tako spregledanih oznak in opozorilnih tabel za zgostitev in delo na cesti". ... Sem pa gre prav mogoče šteti – kot ugotavlja tudi policija – še utrujenost in neprilagojeno oziroma neustrezno varnostno razdaljo. Prav slednja omogoča, da se lahko voznik v primeru napake še pravočasno odzove in rešuje ali vsaj omili svojo napako (ali napako vozila pred seboj), dodajajo.

Sicer pa so to vse dejavniki tveganja, na katere pri Agenciji za varnost prometa dosledno in redno opozarjajo skozi številne nacionalne preventivne akcije in druge preventivne dogodke. "Neprilagojena hitrost je zadnja leta žal vedno na prvem ali drugem mestu med vzroki za nastanek prometnih nesreč, pri tistih z najhujšimi posledicami pa nesporno na prvem mestu."