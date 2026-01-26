Naslovnica
Slovenija

Neprimerni dotiki na poletnem taboru: 72-letnega kuharja pogojno obsodili

Nova Gorica, 26. 01. 2026 09.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Dekle v stiski

Novogoriško okrožno sodišče je 72-letnega kuharja na poletnem taboru leta 2022 zaradi otipavanja deklet, starih 13 in 14 let, oprostilo spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let. Po pritožbi tožilstva pa ga je višje sodišče pravnomočno obsodilo na sedem mesecev pogojne zaporne kazni.

Prvostopenjsko sodišče je moškega decembra 2023 oprostilo, ker je ocenilo, da ni šlo za spolna dejanja oz. zadovoljevanje spolnega nagona. Tožilka je nato v pritožbi na višje sodišče vztrajala, da je otipavanje po intimnih delih telesa spolno dejanje, in ne zgolj nedostojno in neprimerno ravnanje, ki ne bi dosegalo praga kaznivosti. Oporekala je tudi oceni, da obtoženi z dejanji ni zadovoljeval svoje spolne sle. S čimer so se višji sodniki strinjali, poroča Dnevnik.

Za prvo oškodovanko mu je po poročanju časnika višje sodišče prisodilo en mesec, za drugo šest, za tretjo prav tako en mesec zapora. Enotno kazen so potem odmerili na sedem mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Moškega so višji sodniki po navedbah časnika obsodili na pogojno kazen, saj so menili, da ga bo že to odvrnilo od ponavljanja kaznivih dejanj.

Policija (splošna)
Policija (splošna)
FOTO: Luka Kotnik

Zagovornik se je na sodbo pritožil na vrhovno sodišče. Ni se namreč strinjal, da je šlo za zadovoljevanje spolnega nagona. Trdil je, da moški z oškodovankami ni neposredno govoril o spolnosti in da je tudi s fanti v kuhinji komuniciral na podoben način. Ob tem je navedel, da 72-letnik v kritičnem času ni bil spolno aktivna oseba.

Vrhovni sodniki njegovi pritožbi niso sledili in v spolno naravo ravnanj niso podvomili. "Zatrjevana spolna neaktivnost pa takšnih ravnanj oziroma spolne narave ne izključuje. Gre namreč za poželenje ali usmerjenost k spolnosti, ki pri spolno neaktivnem posamezniku nujno ne zamre in ga lahko zato, enako kot spolno aktivnega posameznika, vodi v storitev navedenega kaznivega dejanja," so zapisali v sodbi.

Kot še poroča Dnevnik, je 72-letni moški, ki je delal v kuhinji, nespodobno govoril z mladoletnimi udeleženkami tabora in se jih je tudi dotikal po intimnih delih telesa. Dekle, ki jo je najbolj nadlegoval, se je zaupalo vzgojiteljici in sprožen je bil kazenski postopek. Obtožen je bil spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let.

spolni napad poletni tabor otroci kuhar nova gorica

