Neprimerno obuta družina v gorah za pomoč poklicala kar nemško veleposlaništvo

Za slovenskimi gorskimi reševalci je eden najnapornejših dni v zadnjega pol stoletja. Skupaj s helikoptersko ekipo slovenske vojske so morali včeraj posredovati kar sedemkrat, tri intervencije pa bi bile popolnoma nepotrebne, če bi se planinci v gore odpravili z glavo, pravijo. Kranjskogorski reševalci so iz visokogorja v neurju rešili neprimerno obuto petčlansko družino iz Nemčije, ki je za pomoč, namesto 112, poklicala kar na nemško veleposlaništvo v Ljubljani.

Izkušeni gorski reševalec Gusti Luzar je v svoji karieri doživel že marsikaj, a toliko helikopterskih intervencij v enem dnevu je presenetilo tudi njega. "Česa takšnega naši reševalci v zadnjih 50 letih ne pomnijo," pravi.

Od sedmih helikopterskih posredovanj po državi jih je največ, kar štiri, opravila kranjskogorska ekipa, ki je dan začela z reševanjem planinca z zlomljenim gležnjem. Drugi je po besedah reševalca GRS Kranjska Gora z glavo udaril v kamen, bil je precej omotičen, tako da so morali pomagati tudi njemu.

Klic so prejeli tudi iz Gozd Martuljka, kjer je med lažjo pohodniško turo starejši moški doživel infarkt, a mu z oživljanjem žal niso mogli pomagati.

"Da pa letimo čisto za vsako neumnost ... Ko ljudje kje ostanejo ... Gremo, še zmeraj smo šli, ne gremo pa z lahkim srcem," je kritičen Luzar. Takšno je bilo denimo včerajšnje reševanje petčlanske družine iz Nemčije, ki se je na eno najvišjih slovenskih gora - Prisank - po najtežji poti podala pred neurjem. "Otroci so bili relativno majhni, niso imeli prave obutve in so tam obstali. Niso upali ne naprej in ne nazaj," pripoveduje ter dodaja, da pa poleg tega sploh niso vedeli, kam morajo poklicati za pomoč in so tako klicali na nemško veleposlaništvo, od tam pa nato reševalce.

Na neprevidnost, nepremišljenost, skorajda že ignoranco opozarjajo tudi policisti. "Če imaš dober avto, še ne pomeni, da ga znaš tudi dobro voziti," pravi predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Kranj Bojan Kos. Da veliko reševanj sploh ne bi bilo potrebnih, če bi nekateri planinci le imeli nekaj zdrave pameti, opažajo. Po besedah Kosa, so najbolj problematični tisti, ki nimajo znanja, izkušenj, ki v gore hodijo enkrat, dvakrat letno, ki hodijo na pamet ali ki vso svojo energijo oziroma kondicijo izčrpajo že do vrha, ne zavedajo pa se, da je vrh šele lažji del poti.

Zato vsem, ki se v teh dneh odpravljate v gore, svetujejo: previdno in po pameti.