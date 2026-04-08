Slovenija

Neprimerno opremljena obnemogla na 1900 metrih, po njiju poletel helikopter

Bohinj, 08. 04. 2026 10.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Reševanje tujih pohodnikov pod Bohinjskimi vratci (FB)

Gorski reševalci so na velikonočni ponedeljek odhiteli na pomoč dvema tujima pohodnikoma, ki sta pod Bohinjskimi vratci obtičala na višini 1900 metrov. Na srečo pohodnika nista bila poškodovana, sta pa bila obnemogla in neprimerno opremljena za podvig v gorah.

Dva tuja pohodnika sta v ponedeljek obnemogla pod Bohinjskimi vratci iz smeri Krme na višini 1900 metrov nadmorske višine. Planinca nista bila poškodovana, vendar pa zaradi neprimerne opreme nista mogla nadaljevati poti.

Na pomoč so jima tako priskočili gorski reševalci, ki so do njiju poleteli s helikopterjem Slovenske policije in helikoptersko posadko z gorskim reševalcem letalcem in zdravnikom gorskim reševalcem letalcem. V pripravljenosti so bili tudi gorski reševalci GRS Mojstrana.

S helikopterjem so pohodnika prepeljali v Mojstrano.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem gorski reševalci opozarjajo, da pomlad v dolini ne pomeni tudi pomladi v gorah ter da zima v gorah traja dlje. "Čeprav so v dolinah že višje temperature in sončni dnevi, v gorah še vedno vladajo zimske razmere," so poudarili.

Zato pred odhodom v gore planincem svetujejo, naj preverijo razmere in vremensko napoved ter razmer ne podcenjujejo, izberejo primerno opremo, pot skrbno izberejo in jo prilagodijo svojim izkušnjam, se o terenu in poteh pozanimajo pri zanesljivih virih, na poti sledijo oznakam oz. markacijam ter naj se, če niso vajeni gibanja v gorah in nimajo dovolj izkušenj, v gore podajo v organizirani skupini pod vodstvom izkušenih in licenciranih vodnikov.

"Varnost naj bo vedno na prvem mestu. Gore bodo počakale – pomembno je, da se vsi varno vrnemo domov," dodajajo.

bohinj gore reševanje gorski reševalci neprimerna oprema

Debelost ni stvar volje: v Ljubljani dogodek za vse, ki želijo razumeti svoje telo in težo brez stigme

Politična matematika po volitvah: pritisk in negotova pot do vlade

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
bibaleze
Portal
Zvezdnica ne skriva: dojim skoraj triletno hčerko
Starši opozarjajo: to se zgodi, ko dobiš otroka
Starši opozarjajo: to se zgodi, ko dobiš otroka
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Portal
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Posvetlila svoje lase in napovedala trend za letošnjo pomlad
Posvetlila svoje lase in napovedala trend za letošnjo pomlad
Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad
Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
vizita
Portal
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
Portal
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
INR: Davčno ugodno investiranje za prihodnost
INR: Davčno ugodno investiranje za prihodnost
Plače v Dalmaciji: natakarji lahko zaslužijo 1.500 evrov in več
Plače v Dalmaciji: natakarji lahko zaslužijo 1.500 evrov in več
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
moskisvet
Portal
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
voyo
Portal
Komar
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
