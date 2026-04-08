Neprimerno opremljena obnemogla na 1900 metrih, po njiju poletel helikopter

Dva tuja pohodnika sta v ponedeljek obnemogla pod Bohinjskimi vratci iz smeri Krme na višini 1900 metrov nadmorske višine. Planinca nista bila poškodovana, vendar pa zaradi neprimerne opreme nista mogla nadaljevati poti.

Na pomoč so jima tako priskočili gorski reševalci, ki so do njiju poleteli s helikopterjem Slovenske policije in helikoptersko posadko z gorskim reševalcem letalcem in zdravnikom gorskim reševalcem letalcem. V pripravljenosti so bili tudi gorski reševalci GRS Mojstrana.

S helikopterjem so pohodnika prepeljali v Mojstrano.