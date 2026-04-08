Neprimerno opremljena obnemogla na 1900 metrih, po njiju poletel helikopter

Dva tuja pohodnika sta v ponedeljek obnemogla pod Bohinjskimi vratci iz smeri Krme na višini 1900 metrov nadmorske višine. Planinca nista bila poškodovana, vendar pa zaradi neprimerne opreme nista mogla nadaljevati poti.
Na pomoč so jima tako priskočili gorski reševalci, ki so do njiju poleteli s helikopterjem Slovenske policije in helikoptersko posadko z gorskim reševalcem letalcem in zdravnikom gorskim reševalcem letalcem. V pripravljenosti so bili tudi gorski reševalci GRS Mojstrana.
S helikopterjem so pohodnika prepeljali v Mojstrano.
Ob tem gorski reševalci opozarjajo, da pomlad v dolini ne pomeni tudi pomladi v gorah ter da zima v gorah traja dlje. "Čeprav so v dolinah že višje temperature in sončni dnevi, v gorah še vedno vladajo zimske razmere," so poudarili.
Zato pred odhodom v gore planincem svetujejo, naj preverijo razmere in vremensko napoved ter razmer ne podcenjujejo, izberejo primerno opremo, pot skrbno izberejo in jo prilagodijo svojim izkušnjam, se o terenu in poteh pozanimajo pri zanesljivih virih, na poti sledijo oznakam oz. markacijam ter naj se, če niso vajeni gibanja v gorah in nimajo dovolj izkušenj, v gore podajo v organizirani skupini pod vodstvom izkušenih in licenciranih vodnikov.
"Varnost naj bo vedno na prvem mestu. Gore bodo počakale – pomembno je, da se vsi varno vrnemo domov," dodajajo.
