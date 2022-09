Nepripravljeni

Toda razlogi za skrb kljub temu ostajajo. Niso toliko povezani s tržno dinamiko ponudbe in povpraševanja, ki je trenutno resnični vzrok za visoke cene, ali rastočo energetsko krizo. Bolj skrbijo vse hujši vremenski vplivi. Suša, vročina in posledice, ki nezadržno pomenijo drastično pomanjkanje vode. Če ne bomo naslovili teh dejavnikov, "je ogrožena prehranska suverenost države," opozarja Kuhar.

Zaenkrat cene hrane ne skrbijo. Na svetovni ravni je bil avgust že peti mesec zapored, v katerem so cene hrane padle. Rastlinskemu olju, zaradi sprostitve ukrajinskih zalog tudi pšenici, pa mleku, mesu, sladkorju. Tudi pri nas se bodo cene po mnenju agrarnega ekonomista Aleša Kuharja začele umirjati. "Menim, da so cene dosegle vrh," pravi.

Namakanje strateškega pomena, a nestrateško razumljeno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) si sicer že leta prizadeva povečati namakalne kapacitete, a doslej zaradi več dejavnikov ni bilo želenega razcveta na tem področju. Trenutno pri nas namakajo 9.723 hektarjev površin. Zgolj 9.723 hektarjev. Po ocenah stroke bi lahko namakali 200.000 hektarjev obdelovalnih površin! Delno so za to odgovorni kmetje sami, delno tudi občine, delno neodzivna politika. Čeprav na MKGP že od leta 2017 sledijo namakalnemu načrtu, zatrjujejo, da ima gradnja namakalnih sistemov najvišjo podporo. "Možno bo sofinanciranje 100 % upravičenih stroškov za izgradnjo in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, ter 50-odstotno sofinanciranje izgradnje in tehnoloških posodobitev individualnih namakalnih sistemov ter nakupa namakalne opreme."

V Ajdovščini na primer, kjer so že lani odločno pristopili k reševanju problematike in kmete povabili k priključitvi na bodoči namakalni sistem, ki bi zadostil večini potreb, se je na poziv odzvala le tretjina kmetij. "To je naša težava, na kmetijstvo gledamo kot na neko folkloro, ne pa kot na gospodarsko dejavnost," dodaja Kuhar. Neizrečeno ob tem ostaja, da se kmetje preveč zanašajo na pomoč države, odškodnine.