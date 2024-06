Golob: Za gradnjo javnih stanovanj do 100 milijonov evrov na leto

OGLAS

Robert Golob si je v družbi ljubljanskega župana Zorana Jankovića in direktorja Javnega stanovanjskega sklada MOL Saša Rinka na Zvezni ulici v Ljubljani ogledal gradnjo 87 novih mestnih neprofitnih stanovanj. Dela se bodo tam predvidoma zaključila januarja 2026. Ob robu obiska je premier poudaril, da se vlada s stanovanjsko problematiko ukvarja od prvega dne nastopa mandata, jutri pa bodo na seji potrjevali izhodišča za nov zakon, ki bo uredil sistemsko financiranje javne stanovanjske gradnje. "Za naslednjih 10 let bomo vsako leto zagotovili do 100 milijonov evrov za financiranje gradnje javnih stanovanj širom Slovenije," je napovedal. Kot je pojasnil, bodo denar prejeli republiški in občinski stanovanjski skladi, saj so tisti, ki imajo na voljo zemljišča in projekte, a do zdaj niso imeli urejenega sistemskega vira financiranja. "S sprejemom teh izhodišč in potem zakonodaje bomo dosegli ravno to: lahko bomo prešli iz prve v tretjo ali četrto prestavo, ker bomo pod enakimi pogoji financirali stanovanja, kjer bodo za to na razpolago zemljišča," je dodal Golob.

Spomnil je na obljubo vlade, da bo do konca tega mandata sprožila projekte gradnje 5000 javnih stanovanj. "To je ambiciozen načrt, nihče si ga še ni upal zastaviti, nihče si tudi ni upal dati na mizo do 100 milijonov evrov vsako leto za 10 let. Mi smo to naredili. Verjamem, da je to najboljše sporočilo mladim, da bodo lahko prišli do dostopnih stanovanj," je dejal. Golob pričakuje, da bi lahko nov zakon v parlamentu potrdili do konca tega leta, za projekte, ki so že v teku, pa bodo v letošnjem letu zagotovili 25 milijonov evrov.

Direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL Rink je spomnil, da se poleg gradnje stanovanj na Zvezni ulici začenja tudi gradnja nove soseske na Rakovi Jelši, kjer bo na voljo 99 neprofitnih stanovanj. Ljubljanski župan Janković je medtem napovedal, da je v teku tudi izbira izvajalca za gradnjo soseske, ki bo stala na vogalu Litijske in Pesarske ceste. Tam je predvidenih 97 stanovanj. Do konca leta bodo začeli graditi še center za brezdomce. Janković je danes pozdravil napovedane ukrepe vlade. "Za nas je pomembno, da se pripravlja zakon, kjer bodo tudi lokalni stanovanjski skladi dobili denar na daljše obdobje po obrestni fiksni meri en procent, če sem prav razumel," je dejal.

V Ljubljani, kjer je stanovanjska problematika najbolj pereča in dostopnih stanovanj primanjkuje, bi sicer po ocenah Rinka potrebovali še 4000 javnih stanovanj. Rink je pred časom na odprtju nove soseske v Zeleni Jami povedal, da so na zadnjem, 20. razpisu za 200 stanovanjskih enot prejeli več kot 3500 vlog. Cene stanovanj na ljubljanskem nepremičninskem trgu so medtem za večji del prebivalstva (pre)visoke. Povprečna cena enosobnega stanovanja, zgrajenega po letu 2020, namreč znaša dobrih 223.000 evrov, trisobnega skoraj pol milijona, samostojne hiše pa dobrih 855.000 evrov. Od kod in na kakšen način bo država črpala denar za gradnjo javnih stanovanj, Golob danes ni razkril. Kot smo poročali, je idej, kako zagotoviti denar, več. Od uvedbe nepremičninskega davka do ideje o dodatni obdavčitvi podjetij. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je na današnji novinarski konferenci povedal, da bodo sredstva za gradnjo stanovanj s prihodnjim letom nedvomno zagotovljena, od kod jih bo država črpala, pa še ni znano. Eden od pomembnih korakov do novih stanovanj je dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS, ki ga je vlada lani dokapitalizirala s 25,5 milijona evrov. "Pred nami je zgodovinski mejnik v novi stanovanjski politiki z rekordnim javnofinančnim vložkom, ki bo odgovoril na potrebe ljudi po javnih stanovanjih in s katerim uresničujemo svoje zaveze na stanovanjskem področju," je prepričan Maljevac.