Neprofitni projekt za mlade družine: s 50.000 evri do lastne hiše

Realizacija bi zajemala tri faze. " Občina uredi ustrezno zemljišče, ki se ga odstopi za namen reševanja stanovanjske problematike. Z evropskimi sredstvi, donacijami, državnimi razpisi in dobrodelnimi prireditvami se plačajo komunalna infrastruktura in dovozne poti. Na zemljišču se postavi naselje približno 50 montažnih hiš, površine približno 65 kvadratnih metrov, kjer bi vsaka stala približno 50.000 evrov, kar bi bila končna cena za družino ," pojasnjuje Ernest Škrjanec .

Prav zato so na Inštitutu Back To The Village (BBTV) predstavili neprofitni projekt Hiša za mlade družine – ta zajema izgradnjo naselja s 50 montažnimi hišami, ki bi jih kupile mlade družine po ceni približno 50.000 evrov za hišo.

V Sloveniji so se leta 2018 cene nepremičnin zvišale za 15,1 odstotka (največ v EU), kar je v primerjavi z evropskim povprečjem, ki za isto leto znaša 4,3 odstotka, ogromno. Obenem v Sloveniji gradimo premalo stanovanj, da bi lahko zadostili potrebam in tako znižali tudi njihovo ceno. Kar je v izgradnji danes, so največkrat le večini nedostopna luksuzna stanovanja.

Po oceni stanovanjskih skladov v Sloveniji primanjkuje 10 tisoč stanovanjskih enot, ta primanjkljaj pa se z leti le še povečuje. Novogradnje, ki se pojavljajo na trgu, so za iskalce stanovanj predrage in po funkcionalnosti ne odgovarjajo njihovim potrebam. Predvsem mladi si težko zagotovijo lastno stanovanje, saj nimajo dostopa do posojil in so zato obsojeni na drag najem ali bivanje pri starših.

S 40 predračuni prišli do cene slabih 51.000 evrov

Za potrebe izvedbe projekta so pridobili več kot 40 predračunov različnih proizvajalcev in prišli do konkretnih izračunov. Vrednost prve faze je ocenjena na 31.950 evrov in zajema:

- zunanje stene v sistemu s toplotno izolacijsko fasado 180 mm z zaključnim dekorativnim slojem fasade (debelina stene 390 mm),

- okna in balkonska vrata iz 6-komornega PVC-profila, zastekljena s troslojnim nizko-emisijskim izolacijskim steklom 4-16-4-16-4 in polnjena z argonom,

- vhodna vrata – ALUMIL – krilo po izboru,

- strešna konstrukcija (paličje, naklon po projektu, podeskana, strop v celoti s termoizolacijo 300 mm, strešna paropropustna zaščitna folija, strešne letve, kontra letve in napušči, obdelani v barvi fasade),

- strešna kritina,

- kleparska dela, žlebovi in odtočne cevi iz jekla, plastificirane pločevine,

- v stene vgrajene tuboflex cevi zunanjega premera 20 mm.

Vrednost za obrtna in inštalacijska dela je ocenjena na 18.980 evrov in zajema:

- razvod elektroinštalacij (kablov in doz po projektirani shemi električne napeljave),

- fina montaža elektroinštalacij (stikal, vtičnic ...),

- notranje strojne inštalacije (vodovod, hišna kanalizacija),

- cementni estrih 6 cm, s termoizolacijo 10 cm + 3 cm,

- keramika po izboru investitorja v vrednosti do 15 €/m2 in njeno polaganje,

- bandažiranje, kitanje in brušenje sten in stropov, 2-krat oplesk sten in stropov,

- sanitarna keramika.

Skupna vrednost hiše na ključ bi torej znašala 50.930 evrov.

Te številke so po Škrjančevih besedah povsem realne in so nastale pred kratkim. "Bile so narejene v obdobju zadnjih dveh mesecev. Z eno od bank se tudi že dogovarjamo, da bi mladim ponudila ugodne kredite," dodaja.