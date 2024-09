Golob: 'Nerazumljiv svet je to, opravka imamo z nepredvidljivimi ljudmi, ki nimajo dobrih namenov'

Slednja tema je postregla z odmevno napovedjo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen , da bo v njeni prihodnji ekipi tudi komisar za širitev. "Širitev je naložba v našo kolektivno moč in varnost. Z drugimi besedami: Želimo močno, konkurenčno in varno Evropo. EU mora zato vključevati tako Zahodni Balkan, kot tudi Ukrajino in Moldavijo, pa tudi vse tiste, katerih dejanja so v skladu z njihovimi evropskimi prizadevanji," je dejala von der Leyen. In še: "EU se v teh novih geopolitičnih okoliščinah na novo definira. Želimo, da naše zahodnobalkanske partnerice aktivno sodelujejo v razpravi o prihodnosti Evropske unije."

Prvi dan foruma, ki v zadnjih letih po zaslugi svoje vse večje odmevnosti pomembno utrjuje mesto Slovenije na evropskem in globalnem političnem zemljevidu, so bile v ospredju aktualne krize. Vojni v Ukrajini in Gazi ter širitev EU.

Prelaganje odločitev pomeni sprejemanje napačnih odločitev. Ursula von der Leyen, predsednica EK

Kar je pravzaprav priznala tudi von der Leyen. Po njenem želi biti nova generacija na tem na območju del evropske družine. "Toda rusko vodstvo, ki živi v preteklosti, tega ne želi sprejeti. Takoj, ko so storjeni koraki k regionalni integraciji, želi Kremelj pogreti stare konflikte, zasejati delitve tako v regiji kot med regijo in Evropo. Ampak večina ljudi ne želi fragmentacije, ampak integracijo in to jim moramo dati."

Je pa novica o bolj odprtih vratih za države Zahodnega Balkana, kjer so v zadnjih letih naraščale frustracije zaradi počasnoti procesa, za katerega se je zdelo, da je zataval v povsem slepo ulico, prišla tudi z dozo realnosti: "Tako članice EU kot države Zahodnega Balkana čakajo težke odločitve. Z dvostranskimi spori se je treba ukvarjati. Vključitev v EU bo odvisna od vlad, ki bodo morale sprejemati včasih tudi težke in nepriljubljene odločitve. Toda to so časi, v kakršnih živimo. Prelaganje odločitev pomeni sprejemanje napačnih odločitev."

Smo suverena država z jasnim ciljem, da postanemo članica EU. Do takrat pa imamo vso pravico, da svoje interese ščitimo na način, ki ga ocenjujemo kot najboljšega. Ničesar ne počnemo v ozadju. Imamo različna mnenja o tem, kako končati vojno, saj imamo izkušnje s sankcijami in v takšno politiko ne verjamemo. Ne želim biti pesimističen, ampak ne vidim učinkov sankcij. Želim pa poudariti, da priznavamo suverenost Ukrajine, ki je naša prijateljica, kot Rusi, so tudi to naši slovanski bratje." Miloš Vučević, srbski premier

Bi bila pa seveda utopija misliti, da večja odprtost EU za države Zahodnega Balkana, ki jo moramo v praksi šele dočakati, pomeni avtomatsko pomiritev precej razgretih strasti na območju. Težave imajo pač dolgo zgodovino in lahko vase hitro posrkajo nove generacije, četudi imajo pripadniki le-te morda drugačne sanje in nenazadnje v podobi EU vidijo ekonomske priložnosti.

Von der Leyen je prepričana, da šest milijard evrov vredni načrt EU za gospodarsko rast Zahodnega Balkana, ki so ga začeli izvajati pred natanko enim letom, že kaže prve rezultate. Kot je poudarila včeraj, bo še ta mesec šest zahodnobalkanskih držav sprejelo svoje reformne načrte, ki bodo podlaga za izplačila iz načrta.

A dejstvo je, da se Rusija pa tudi Kitajska, samo zaradi tega ne bosta odpovedali poskusom vplivanja na območju. Še posebej, ko gre za Srbijo, kjer so mamljiva tudi naravna bogastva v obliki litija in še česa. In te razlike med voditelji so se pokazale tudi včeraj. Če sta slovenski premier Robert Golob in Rama v pogovoru o Rusiji in vojni v Ukrajini opozorila na nevarnost propagande iz Moskve, je srbski premier Miloš Vučević vztrajal pri stališču Srbije, ki vse od ruske agresije na Ukrajino z moskvo vzdržuje prijateljske stike.

Dejal je sicer, da strateški cilj Srbije ostaja pridružitev EU: "To se ni spremenilo." A kako nameravajo krmariti med EU in Rusijo? "Smo suverena država z jasnim ciljem, da postanemo članica EU. Do takrat pa imamo vso pravico, da svoje interese ščitimo na način, ki ga ocenjujemo kot najboljšega. Ničesar ne počnemo v ozadju. Imamo različna mnenja o tem, kako končati vojno, saj imamo izkušnje s sankcijami in v takšno politiko ne verjamemo. Ne želim biti pesimističen, ampak ne vidim učinkov sankcij. Želim pa poudariti, da priznavamo suverenost Ukrajine, ki je naša prijateljica, kot Rusi, so tudi to naši slovanski bratje."

Ko gre za Kitajsko pa je dejal, da "želijo videti, kaj lahko dobijo najboljšega za svojo ekonomijo". Ponovil je, da ideje o članstvu v EU ne ponavljajo le, ker se dobro sliši, ampak ker v to verjamejo in ker to tudi zaokroži EU. "Brez tega območja ni popolne Evrope." Prav tako naj bi zavezanost Srbije EU kazal podpis pogodbe o kritičnih surovinah.

Se je pa obregnil ob to, da bi zaradi ruske agresije zdaj imele nekdanje sovjetske države lažjo pot v EU od držav Zahodnega Balkana.