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Slovenija

Nerodno izražanje, korupcija, nerazumevanje: kaj pravijo strokovnjaki

Ljubljana, 29. 10. 2026 15.54 pred 35 minutami 7 min branja 44

Avtor:
N.Š. R.M. +1
Zoran Stevanović - zemljišče v Kranju

Je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović s pridobivanjem donatorja za nakup občinskega zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju prestopil mejo dopustnega? Pravni strokovnjaki opozarjajo na sporno razumevanje javne funkcije, možnost protiuslug in vprašanja glede načrtovane prodaje zemljišča. Njihove ocene o morebitni korupciji pa se razlikujejo.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je javno povedal, da je svoj položaj izkoristil za pridobitev donatorja za nakup občinskega zemljišča, na katerem naj bi v Kranju zgradili pravoslavno cerkev. Kranjski župan Matjaž Rakovec pa je govoril o dogovorih glede prodaje zemljišča in možnosti umika dražbe, če bi se pojavil drug ponudnik. Izjave so odprle vrsto pravnih vprašanj. Kaj torej menijo strokovnjaki?

Penko: Predsednik državnega zbora ne more biti nepremičninski posrednik

Nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije, sodnik in tožilec, danes pa odvetnik Boštjan Penko je v oddaji 24UR ZVEČER ocenil, da imajo izjave predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in kranjskega župana Matjaža Rakovca znake korupcije. Problematično se mu zdi predvsem razumevanje javne funkcije kot sredstva za urejanje zasebnih zadev oziroma interesov ožje skupnosti, namesto delovanja izključno v javnem interesu in okviru zakonskih pooblastil.

"Nikakor pa ne more biti predsednik državnega zbora neke vrste nepremičninski posrednik med občino in nekim zasebnim investitorjem, ki želi kupiti neko zemljišče," je poudaril.

Kot posebej problematično je izpostavil, da je Stevanović po njegovi oceni javno povedal, da je svoj položaj uporabil za ureditev posla. "Ob tem pravim, da je pravzaprav bizarno, da ob tem javno prizna, da je v bistvu uporabil to svojo moč, torej drugo najmočnejšo funkcijo v državi, za to, da je zadevo lahko uredil."

Boštjan Penko
Boštjan Penko
FOTO: Damjan Žibert

Penko je pojasnil tudi razliko med uporabo javne funkcije za zasebne namene in njeno zlorabo. "Dovolj je, da funkcijo uporabiš v neki zasebni namen, ki ni tak, kot ga ta funkcija predpostavlja, pa si že na meji. Če je pa ta funkcija zlorabljena, potem pa bomo govorili o kaznivih dejanjih, korupcijskih kaznivih dejanjih."

Ob tem je izrecno opozoril, da celotnega ozadja primera še ne poznamo. Kot je dejal, je mogoče s človeškega vidika razumeti Stevanovićevo željo, da pravoslavni skupnosti pomaga pridobiti prostor za opravljanje verskih obredov. "Ampak način, kako on razume, da lahko uporabi svojo funkcijo, pa je seveda zelo sporen."

Še bolj problematične se Penku zdijo izjave kranjskega župana Matjaža Rakovca o predvidenem postopku prodaje občinskega zemljišča. Opozoril je, da občina zemljišča ne more preprosto prodati vnaprej določenemu kupcu, temveč mora upoštevati zakonsko predpisane postopke.

Penko je izpostavil tudi vprašanje predvidene spremembe namembnosti zemljišča. Opozoril je, da lahko sprememba namembnosti bistveno poveča vrednost nepremičnine. "V tem primeru se vrednost poveča lahko tudi za 50-krat," je dejal. 

Po Penkovi oceni so javno objavljene izjave dovolj resen razlog, da pristojni organi preverijo okoliščine načrtovanega posla.

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Rajko Pirnat
Rajko Pirnat
FOTO: POP TV

Pirnat: 'S tem se je pri tem investitorju zadolžil'

Kritičen do ravnanja predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića je tudi pravni strokovnjak Rajko Pirnat. Opozarja predvsem na vprašanje, ali se je Stevanović s pridobitvijo donatorja za nakup zemljišča za pravoslavno cerkev v Kranju do tega tudi kakorkoli zavezal.

"S tem se je pri tem investitorju zadolžil," je ocenil Pirnat in poudaril, da bi bilo treba ugotoviti vse okoliščine dogovora ter morebitne obveznosti, ki bi iz njega lahko izhajale.

Po njegovem mnenju pridobivanje donacij in pomoč posameznim skupnostim nista nalogi predsednika državnega zbora.

"To ni funkcija, ki bi jo dobil zato, da bo pridobival donacije, to ni funkcija, ki bi jo dobil zato, da bo nekim skupinam pomagal, to je funkcija, ki jo je dobil zato, da bo v dobro vseh prebivalcev Slovenije si prizadeval," je poudaril.

Na Stevanovićevo pojasnilo, da je želel zgolj pomagati pravoslavni skupnosti pri pridobitvi cerkve, Pirnat odgovarja, da pomoč sama po sebi ni problematična, če poteka v okviru pristojnosti javnega funkcionarja. 

Pirnat je opozoril tudi na napovedani postopek prodaje občinskega zemljišča. Poudaril je, da javne dražbe ni dovoljeno prilagajati vnaprej izbranemu kupcu ali prirejati njenega poteka.

Po njegovem mnenju bi moral kranjski župan Matjaž Rakovec javnosti predstaviti načrt iskanja primerne lokacije in pojasniti, da bodo o predlogu odločali pristojni občinski organi po predpisanih postopkih. To vključuje tudi morebitno spremembo občinskega prostorskega načrta.

Nikakor pa po Pirnatovi oceni ne bi smel vnaprej obljubljati, da pri izvedbi posla ne bo težav.

Takšno ravnanje je označil za primer "domačijske politike", ki je po njegovem mnenju neprimerna za opravljanje javnih funkcij in nesprejemljiva.

Pirnat je ob tem izrazil zaskrbljenost, da se tovrstno ravnanje v slovenski politiki vse pogosteje dojema kot nekaj običajnega. Prepričan je, da bi bilo treba spremeniti odnos do opravljanja javnih funkcij in zagotoviti, da bodo odločitve sprejete pregledno, zakonito in v javnem interesu.

Po njegovem mnenju je posebej zaskrbljujoče, da se politikom pri takšnem načinu ravnanja očitno ne zdi več nič spornega. Prepričan je, da bi bilo treba temeljito spremeniti način delovanja slovenske politike. Ob koncu je ponovno poudaril, da je treba slovensko politiko "resetirati", saj po njegovi oceni takšna ravnanja ne prispevajo k reševanju težav, temveč povzročajo nove spore in dodatne delitve.

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Miha Šepec
Miha Šepec
FOTO: POP TV

Šepec: Za zdaj gre predvsem za nerodno izražanje

Manj oster do dogajanja pa je pravni strokovnjak Miha Šepec z mariborske pravne fakultete. Ocenjuje, da iz doslej znanih informacij še ni mogoče sklepati, da je bilo storjeno korupcijsko kaznivo dejanje. "Jaz bi rekel, da v tej fazi ne," je odgovoril na vprašanje, ali je iz izjav že mogoče razbrati kaznivo dejanje.

Kot je pojasnil, o korupcijskem kaznivem dejanju govorimo, kadar nekdo zlorabi svoj položaj za pridobitev nedovoljene koristi oziroma za ravnanje, ki ne bi smelo biti opravljeno. V konkretnem primeru pa gre za zdaj predvsem za izjave o uporabi položaja in pridobitvi donatorja.

Šepec dopušča možnost, da je Stevanović s svojimi besedami želel povedati zgolj to, da je zaradi položaja predsednika državnega zbora lažje našel človeka, ki je bil pripravljen financirati nakup zemljišča. To samo po sebi po njegovi oceni še ni kaznivo. Drugače bi bilo, če bi donator v zameno pričakoval določene protiusluge.

Šepec posebej opozarja na predvideni postopek prodaje občinskega zemljišča in spremembo njegove namembnosti. Po njegovem mnenju je pomembno, da občina najprej izvede ustrezen postopek spremembe namembnosti zemljišča, ki ga mora potrditi občinski svet, nato pa zemljišče proda na podlagi realne cenitve. Če bi občina zemljišče najprej prodala po ceni, ki velja za kmetijsko zemljišče, in šele nato njegovo namembnost spremenila v stavbno, bi bilo to po Šepčevi oceni lahko zelo problematično.

Šepec se je odzval tudi na izjave o možnosti umika oziroma razveljavitve dražbe, če bi se pojavil kupec z višjo ponudbo. Poudaril je, da občina ne more samovoljno odločati, komu bo prodala zemljišče. Lahko pa pri prodaji določi namen njegove uporabe. Če bi bilo zemljišče namenjeno gradnji cerkve, bi bili lahko pogoji prodaje povezani s tem namenom.

Povsem drugače bi bilo, če bi občina objavila splošen razpis za prodajo zemljišča brez takšnih pogojev, nato pa ga razveljavila zgolj zato, ker bi najvišjo ponudbo oddal nekdo, ki ni vnaprej predvideni kupec. Za zdaj pa meni, da gre bodisi za zelo nerodno izražanje bodisi za pretirano samozavest posameznikov, ki javno govorijo o dogovorih, katerih morebitna izvedba bi lahko bila korupcijsko sporna.

Šepec je ob koncu poudaril, da pridobivanje investitorjev za nepremičninske posle zagotovo ni naloga predsednika državnega zbora. Po njegovi oceni je mogoče, da se je donator za sodelovanje odločil prav zato, ker je Stevanović postal predsednik državnega zbora. Ljudje so namreč do visokih funkcionarjev pogosto bolj ustrežljivi in jim želijo ugajati.

Šepec je razliko ponazoril s primerom, ko nekdo predsedniku državnega zbora zaradi njegovega položaja ponudi brezplačno kavo. Sam v tem še ne vidi resne korupcije. Povsem drugače pa bi bilo, če bi mu nekdo podaril avtomobil in v zameno pričakoval protiuslugo. Takrat bi se že odprlo vprašanje nedovoljenega darila, ki bi ga moral funkcionar zavrniti.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo
Preberi še Stevanović 'izkoristil funkcijo', da je dobil donatorja za gradnjo pravoslavne cerkve

KPK prejela več prijav

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je prejela več prijav, ki se nanašajo na Stevanovića in kranjskega župana Rakovca. Komisija bo zadevo obravnavala v predhodnem preizkusu.

Preverili bodo okoliščine primera z vidika pristojnosti komisije po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Če bodo ugotovili utemeljen sum kršitev zakona, bodo zoper posamezno pravno ali fizično osebo uvedli postopek preiskave, so napovedali. Se pa zaradi zagotavljanja objektivnosti in nepristranskosti postopka o situaciji ne morejo podrobneje izrekati.

Hkrati so na KPK zapisali, da javnost lahko in mora od vseh funkcionarjev pričakovati integritetno ravnanje. "To pomeni, da morajo javni funkcionarji ravnati v javnem interesu vseh, ne pa le po parcialnih interesih, pri tem pa mora vsak funkcionar upoštevati vse zakone in pravila," so poudarili.

Dodali so, da funkcionarji svoje funkcije ne smejo zlorabljati, da bi nekomu mimo uveljavljenih postopkov in pravil zagotavljali prednost ali da bi tako imel privilegiran položaj v primerjavi z drugimi. Prav tako so funkcionarji na funkciji ves čas, torej morajo v vseh situacijah paziti, da ravnajo funkciji primerno, so še poudarili na KPK.

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KOMENTARJI44

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Bodica
29. 10. 2026 17.36
Obnašanje stevnoviča je tipičen primer, ko domišljavi primitivec sezuje opanke in si obuje čevlje, v katerih pa ne zna hoditi, se lomi in spotika obenem pa vso okolico prepričuje, da hodi kot po modni brvi.
Odgovori
+1
1 0
kritika1
29. 10. 2026 17.35
Dajmo se o korupciji pogovarjati kot o pojavu, ki je izredno škodljiv za družbo. Kazniva dejanja s področja korupcije opredeljujejo najhujša dejanja, sama korupcija pa pomeni pokvarjenost. To je z4elo preprosto in tu ne gre za drugega kot vprašanje ali bi lahko to, kar je storil Stevanović počeli vsi. Je to primerno za to funkcijo ali katero koli. Nekdo, ki deluje v javnem interesu, ki opravlja neko funkcijo preprosto ne more delovati tako, da nekomu "pomaga", to preprosto ne gre. Kaj pa potem tisti, ki nimajo te "pomoči"? Vsakršno izgovarjanje je nepotrebno, prestopil je rdečo črto in to je vse kar je pomembno v tej zgodbi. Če pa mi kot družba prag spustimo do te točke, da to sprejmemo kot nekaj normalnega, potem je dobesedno konec z nami. Korupciji - pokvarjenosti in pokvarjencem smo odprli glavni vhod in naj delajo kar jim je volja. Tu ne gre za strankarsko pripadnost, so stvari, ki so nad tem in tega bi se morala naša politika zavedati, pa se očitno ne. Že pri Golobu smo spremljali te zgodbe in sedaj se vse to ponavlja. Res ne vem kako to, da smo padli tako nizko, da toleriramo nekaj, kar bi morali obsoditi vsi enotno in mu povedati, da naj se poslovi od te funkcije, ki je očitno ne razume. In višek neumnosti je tista, da ni bil v funkciji predsednika DZ. Ja človek božji, tudi za smrtnike velja, da dajanje nekih obljub, ki niso v skladu s predpisi preprosti ni OK! Pa kdaj bomo prekinili s to prakso "bomo uredili".?
Odgovori
0 0
biggbrader
29. 10. 2026 17.35
To nima nobene veze s korupcijo. To je samo bolezensko stanje lewice. O Koruociji sta veliko povedali Nina in Nika med špagetarijo. In Pravan o Golobovi korupciji in vplivu na Gen - i. Ko smo dobili elektriko po trojni ceni. Lewaki imate tudi Golobovega botra, zaprtega v Romuniji. Le zakaj ?
Odgovori
0 0
sLOVEnija2019
29. 10. 2026 17.35
ma dej brezveze, iskanje afere na vse nacine, pa tudi treba bo kej dokazati kaj je v ozadju kaj je dobil v zameno itd. sele potem se bo lahko dalje razpravljalo, dokler so besede ni to nic...zanimivo da pred volitvami ste se pa ukvarjali samo s izvorom posnetkov mega afere
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+1
1 0
Puško v koruzo
29. 10. 2026 17.34
Je kdo varnostno pregledal investitorja ki bo velikodušno dal denar za pravoslavno cerkev v Kranju? Rusija?
Odgovori
0 0
Castrum
29. 10. 2026 17.34
Malo v razmislek - dogovarjala sta se član stranke Resnica in član stranke SD......sam povem...
Odgovori
0 0
Hihitalec
29. 10. 2026 17.34
Poleg tega pa želi narediti veliko Srbijo, tokrat v Sloveniji potem pa dalje, samo veselja bo hitro konec, no, morda ne tako hitro.
Odgovori
0 0
FIRBCA
29. 10. 2026 17.33
Mislim in vem da ste vsi slepi in zamegljeni, da bi on kljub temu ce bi hotel kaj storiti naredil 100% da nebi vedeli ne pa da javnost ve, ko on ve da samo cakajo, da narobe vrata odpre. Sam bere se pa fino ni kaj.Santa barbara se nadaljuje dela se primte ne sam da neke lazi delate ce ne jih pa naredite.
Odgovori
0 0
Gaber81
29. 10. 2026 17.33
Tip tok laže,da ne ve kaj je več res- ala Trump
Odgovori
0 0
Hihitalec
29. 10. 2026 17.31
Zapomnite si moj zapis. Ta človek je tak nategun, da se tudi on sam ne zaveda tega, zato se bo sam zaklal in pristal v ječi.
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+2
2 0
Thor10
29. 10. 2026 17.30
Ne širit panike med ljudmi. Ste slabši kot v vrtcu. Napihovanje. Čimveč takih potez Stevo naš rešitelj!!! Raje ae mediji osredotočite na stožice in drugi tir. Zakaj ontem noben ne govori, kjer je dejansko prišlo do zlorabe?...aja ne smete...
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-1
2 3
deltex
29. 10. 2026 17.29
Stevanović se dobro znajde med goljufi in prevaranti. Samo poglejte, s kom se druži, pa vam bo vse jasno. Vendar je problem drugje. Ko se mediji in javnost vsak dan ukvarjajo z njim, lahko JJ nemoteno rovari v ozadju. Bolj bi morali paziti na najbolj nesposobnega ministra vseh časov, Logarja. On kot večni javni uslužbenec pojma nima o gospodarstvu, pa vodi ravno ta resor... po navodilih Janše seveda. Logar nima svojega mnenja, kaj šele da bi ga upal povedati. Stevanović pa je tu za slepilni manever... vlada pa medtem po tihem sprejema zakonodajo po vzoru Orbana in Vućiča.
Odgovori
-1
2 3
A1B3
29. 10. 2026 17.31
Medtem pa potiho skozi zgodba o nenormalno nizki obrestni meri misliš. Predstavljaj si da bi jo dobil Stevo. Internet bi gorel
Odgovori
0 0
Hellcat
29. 10. 2026 17.28
raziščite navezo njega in župana...pa bo več jasnega.
Odgovori
+1
1 0
Antifriz
29. 10. 2026 17.27
GREZNI.CA.
Odgovori
+2
2 0
Rookoko
29. 10. 2026 17.25
Ta juznjak je za prebutat… laze vsak dan
Odgovori
+2
4 2
A1B3
29. 10. 2026 17.35
Kar konkretna grožnja, ki ne sme biti neopazna
Odgovori
0 0
odpisani zasedli vlado
29. 10. 2026 17.24
Hahahaha.Sramota je že,ko se ta srbski copatarski doktor pasuljevič stevanović javno norčuje iz slovenskih državljanov ti pa samo modrujejo za računalniki.Golobova vlada je bila katastrofa vsekakor bi pa tale osebek letel iz parlamenta v zapor kamor spada.Na žalost janševa vlada katera je sedaj poden od podna ni sposobna kriminalca odstraniti in ga celo ščiti in sodeluje z njim pri spornih zadevah.
Odgovori
+4
5 1
Roadkill
29. 10. 2026 17.24
Sem rekel da bomo na koncu izjave izvedeli da smo lahko srečni da ga imamo
Odgovori
+3
4 1
A1B3
29. 10. 2026 17.24
Ničesar razen blatenja. Škoda ker se ne ukvarjate z levo korupcijo, tam pa bi imeli dela še in še
Odgovori
-4
2 6
Resnico ti povem
29. 10. 2026 17.20
Srbska posla v čisti obliki....Jao Janez, kaj si naredil...🤐
Odgovori
+9
10 1
biggbrader
29. 10. 2026 17.37
Rop je nastavil Zorana, ne Janez.
Odgovori
0 0
Justice4all
29. 10. 2026 17.17
Znake korupcije? Nemogoče,saj je korupcija v SLO legalna...Ali je kdo bil obtožen za korupcijo v SLO?
Odgovori
+3
5 2
Antifriz
29. 10. 2026 17.21
JJ, pa je zastaralo.. 🤣
Odgovori
+6
7 1
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