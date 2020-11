Neskladnosti odpravljene, bolnišnice lahko uporabljajo ventilatorje Bellavista

Podjetje Gorenje, ki je Zavodu za blagovne rezerve dobavilo ventilatorje Bellavista, je prejšnji teden sporočilo, da je verifikacija CE certifikatov in vsi s tem povezani sanacijski postopki za ventilatorje Bellavista uspešno zaključena in potrjena od proizvajalca, dokumentacijo pa da so poslali že Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in Zavodu za blagovne rezerve. Ob tem so dodali, da v najkrajšem času pričakujejo razveljavitev odločbe o začasni prepovedi uporabe ventilatorjev.

Iz JAZMP so nato sporočili, da so od uvoznika ventilatorjev – to je Zavod za blagovne rezerve – 17. novembra prejeli dokazila o odpravi neskladnosti. Ker je agencija pregledu dokazil ugotovila, da so bile neskladnosti odpravljene, so dan pozneje bolnišnicam izdali odločbe, s katerimi je razveljavila začasno prepoved uporabe ventilatorjev Bellavista.