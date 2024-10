'Nesmiselno se nam je zdelo vztrajati pri referendumu, ki ga nismo predlagali'

Povedal je tudi, da so že pred dvema letoma govorili, da bo bila končna odločitev glede projekta sprejeta leta 2027, čeprav da se zdi trenutno realnejši datum leto 2028. "Do takrat pa bo potrebno izvesti še veliko analiz, veliko komunikacije tako z javnostjo kot strokovnjaki. Verjamem, da bo na koncu prišel tudi ključni referendum, ki bo imel veliko večjo vlogo, kot bi jo imel referendum 24. novembra," je dejal. Ko je SDS torej predlagal umik referenduma, ki so ga v začetku leta sami predlagali, pa da se stranki Gibanje Svoboda ni zdelo smiselno vztrajati pri zadevi, ki je sami niso predlagali.

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili poslanca SDS Zvonka Černača in podpredsednika vlade in Gibanja Svoboda Klemna Boštjančiča . Kaj pomeni zadnji preobrat glede posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem? Zakaj so se v Svobodi na koncu strinjali s pobudo SDS, da se referendum o gradnji Jek 2 prekliče?

Černač je medtem pojasnil, da so 18. januarja predlagali referendumsko vprašanje: "Ali se strinjate, da se zagotovi stabilno oskrbo z električno energijo preko Jek 2 in malih modularnih reaktorjev". "Na podlagi slednje je premier sklical sestanek, na katerem so se predstavniki vseh parlamentarnih strank, tudi Levica, strinjali, da se posvetovalni referendum razpiše. Niso pa se sicer strinjali z našim predlogom, da naj bi posvetovalni refrendum izvedli skupaj z evropskimi volitvami," je povedal poslanec SDS. Levica je po njegovih besedah podporo referendumu umaknila naknadno.

Meni tudi, da dogodki v zadnjih dneh kažejo na to, da so želeli nekateri referendum izkoristiti za krepitev "neke nove politične možnosti na levici", Levica pa da je želela referendum izkoristiti za izboljšanje svoje lastne politične podobe. "To bi bila zloraba referenduma, ljudje se ne bi odločali, o vsebini," je prepričan Černač.

'Referenduma o Jek 2 v tem mandatu najverjetneje ne bo'

Ali to pomeni, da se referendum ne bo izvedel v mandatu trenutne vlade? "Sodeč po ponedeljkovi odločitvi referenduma v tem mandatu najverjetneje res ne bomo videli," je priznal Boštjančič. Z njim se strinja tudi Černač, ki je umik od referenduma ocenil za odgovorno odločitev parlamentarnih strank.

"Vendar pa projekt Jek 2 ni nastal včeraj, pripravlja se že skoraj 20 let in zapisanega ga imamo v vseh strateških dokumentih države. Postopki se bodo seveda nadaljevali, vendar pa uspešnega nadaljevanja in zaključka tega projekta ni mogoče doseči brez nekega širšega družbenega soglasja. To pomeni, da je treba prej ali slej o tem povprašati ljudi," je dejal.